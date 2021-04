Les banques resteront fermées le 14 avril dans ces villes, ouvertes dans ces 7 états; vérifier la liste complète

Même si les banques de la plupart des États resteront fermées mercredi, mais des services tels que l’accès aux guichets automatiques, les services bancaires mobiles et les services bancaires en ligne resteront disponibles.

Les banques resteront fermées dans la plupart des États le mercredi 14 avril 2021, en raison du Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti. Seuls les jours fériés sont observés par les banques de tout le pays. Selon la Banque de réserve de l’Inde (RBI), à l’exception de 7 États, tous les États observeront un jour férié sur le Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti. Ce jour-là, certains États célébreront le Nouvel An tamoul, Vishu, le festival Biju, Cheiraoba et Bohag Bihu. Cela a été notifié par RBI en vertu de la Loi sur les instruments négociables. Y compris les week-ends et les festivals, jusqu’à 15 jours fériés ont été notifiés par RBI pour ce mois, qui peuvent varier d’un état à l’autre et être différents dans diverses banques.

Les banques resteront opérationnelles le 14 avril dans ces États

Le 14 avril 2021, les banques d’États tels que Aizawl, Bhopal, Chandigarh, New Delhi, Raipur, Shillong et Shimla resteront fonctionnelles. Appelé Puthandu, ce jour est également observé comme le jour de l’an tamoul.

Les banques resteront fermées face au Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti

Banques à travers Agartala, Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Jammu, Kanpur, Lochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Ranchi , Srinagar et Thiruvananthapuram, observeront un jour férié le 14 avril 2021.

Même si les banques de la plupart des États resteront fermées mercredi, mais des services tels que l’accès aux guichets automatiques, les services bancaires mobiles et les services bancaires en ligne resteront disponibles. Cependant, les personnes peuvent ne pas être en mesure de déposer un chèque, de retirer ou de déposer des espèces ce jour-là.

18 avril 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

21 avril 2021 – Shree Ram Navmi (Chaite Dashain) / Garia Puja

24 avril 2021 – Quatrième samedi

25 avril 2021 – Congé hebdomadaire (dimanche)

Hormis le mercredi, les banques resteront également fermées le 18 avril (dimanche), le 21 avril à cause de Ram Navmi, le 24 avril (quatrième samedi) et le 25 avril (dimanche).

Autres jours fériés spécifiques à l’État cette semaine

15 avril 2021 – Jour de l’Himachal / Nouvel An bengali / Bohag Bihu / Sarhul

16 avril 2021 – Bohag Bihu (Guwahati)

Le 15 avril, les banques de cinq États seulement – Agartala, Guwahati, Kolkata, Ranchi et Shimla resteront fermées. Alors que seul Guwahati observera un jour férié le 16 avril 2021.

