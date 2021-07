Les banques se préparent à l’adoption de Bitcoin – Trustnodes ⋆ Crypto new media

Les banques se préparent apparemment à un monde bitcoin où les monnaies numériques – qu’elles soient de la banque centrale, émises sur le marché privé ou cryptos – deviennent omniprésentes.

L’annonce par JP Morgan de l’ouverture de l’accès à cinq produits cryptographiques aux investisseurs fortunés «de détail» a attiré beaucoup d’attention, mais il ne s’agit que d’un développement d’infrastructure ouvrant la voie à une sorte de fusion entre le système financier traditionnel et le nouveau système financier numérique.

« Dans 2-3 ans, les choses auront changé et la plupart des banques, y compris Starling, se prépareront à faire des choses très intéressantes dans ces [crypto] domaines », déclare Anne Boden, PDG de la start-up britannique de la fintech Starling.

Le délai de 2-3 ans est intéressant car il est assez court et pour les entreprises monolithiques, il est pratiquement au coin de la rue.

Dans ce laps de temps, la Banque centrale européenne (BCE) a peut-être bien décidé à quoi ressemble un e-euro, et plus important encore, elle a peut-être décidé si cet euro sera plus un crypto ou un scan papier pour l’appeler un site Web. .

L’e-CNY est apparemment déjà une réalité, mais l’absence totale de détails techniques sur son fonctionnement a suscité un accueil froid et indifférent là où cela compte : les codeurs qui font finalement tout cela fonctionner.

Dans un « livre blanc » qui ressemble plus à une brochure qu’à un document technique résumant le nouveau monde, ils affirment que e-CNY peut créer des contrats intelligents sans expliquer exactement comment.

Ils confirment cependant un aspect important, le portefeuille des utilisateurs finaux est géré et contrôlé par la banque centrale bien qu’en coopération avec les banques commerciales.

Cela en fait un changement au sein des dispositions internes du système bancaire, mais pour le reste, il reste qu’ils doivent être persuadés en étant beaucoup plus transparents sur la façon dont tout cela fonctionne d’une manière qu’un codeur peut comprendre à un niveau élevé .

Non pas qu’ils y soient obligés bien sûr, mais nous entrons dans une ère où l’argent est par consentement, tout comme il y a 500 ans nous sommes entrés dans une ère où la bible était ouverte à l’interprétation de tous et pas seulement celle des prêtres.

L’Europe donc, si elle veut s’engager dans cette voie, doit emmener des codeurs avec eux ou l’Europe ne s’engagerait dans aucune voie comme nous pensons que c’est le cas avec PBoC actuellement.

Cependant, il s’agit davantage d’un spectacle secondaire, bien qu’important car il existe de nouvelles opportunités et donc de nouvelles surprises. Mais le spectacle principal dans un délai de 2-3 ans est cette grande question: que se passe-t-il si les cryptos 10x à partir d’ici.

Nous envisagerions une capitalisation boursière crypto de 10 000 milliards de dollars, soit environ 10 % des actions mondiales actuellement, le bitcoin lui-même étant d’environ 6 000 milliards de dollars, ce qui lui permettrait d’atteindre presque la parité avec l’offre monétaire M0 USD. Équivalence en vigueur avec de l’argent liquide, alors que le dollar symbolique représenterait probablement un billion ou plus.

Les épargnants auraient accès à un nouveau marché de la finance automatisée avec une intelligence artificielle de base en défi qui offre des cas d’utilisation très uniques, comme les prêts flash.

Les prêts flash transforment en effet l’argent lui-même en bien commun en permettant à quiconque de puiser dans le pool d’argent sans capital initial sous les seules conditions de garanties de code if/then.

Cette capacité n’a jamais existé auparavant et son existence fournit une nouvelle demande de capital de la part des épargnants, se traduisant ainsi par une récompense plus élevée pour les épargnants dans cette équation de base de l’offre et de la demande.

De nos jours, nous savons que les banques ne rivalisent pas vraiment pour attirer les épargnants parce qu’elles ne prêtent pas vraiment d’épargne, au lieu de cela, elles impriment de l’argent à partir de rien lorsqu’elles le prêtent.

Pourtant, cet argent des épargnants peut potentiellement être utilisé pour beaucoup de choses, y compris l’achat et la vente dans les casinos commerciaux, cette épargne étant le capital des banques qui leur sont « prêtées ».

Donc, si nous sommes dans une situation où le défi se généralise, les banques seront confrontées à une certaine concurrence car une grande partie de leur capital sera transformée en dépositaires de contrats intelligents.

Et il y a des signes que nous nous dirigeons vers le courant dominant dans l’utilisation. En ce qui concerne les riches et donc vraisemblablement les intelligents, un point de basculement a déjà été franchi avec un incroyable 50 % de family offices cherchant à entrer dans cet espace.

En raison de cette demande importante, JP Morgan n’a d’autre choix que d’offrir des services de cryptographie, bien que de manière très limitée en les restreignant même pour les très riches à Bitcoin Trust de Grayscale, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust et Ethereum Classic, ainsi que Bitcoin Trust d’Osprey Funds.

Le Grayscale Trust a une conception légèrement pompeuse et stupide en raison de son exigence de détention de six mois, donc on peut se demander cyniquement si JP Morgan est un peu un con dans de telles sélections étant donné qu’il existe de nombreux ETN et même des ETF crypto canadiens qui ne pas une telle restriction.

Mais ce qui est assez unique à cet espace actuellement, c’est à quel point tout est accessible en dehors des infrastructures traditionnelles avec un family office capable même d’exploiter du bitcoin s’il le souhaite, directement ou via des participations en capital-investissement.

Apporter donc l’autre question de savoir s’il y aura une fusion ou deux systèmes parallèles, avec la réponse potentiellement existentielle pour la finance traditionnelle, car cette dernière signifie vraisemblablement qu’à un moment donné, l’un dépasse l’autre.

À l’heure actuelle, il n’y a pas grand-chose à peser dans les deux cas, les capital-risqueurs (VC) étant toujours à la recherche d’avantages monopolistiques que l’avenir pourrait bien dire se trouvent dans l’interface frontale, ou peut-être pas.

La réponse viendra peut-être une fois que la maîtrise du code aura atteint les niveaux de lecture et d’écriture. Pour la lecture et l’écriture elle-même, cela a pris environ 400 ans depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à ce que tout le monde soit maintenant capable de lire et d’écrire.

Pour le code, on pourrait penser que cela prendra moins de temps, mais des décennies au mieux. En attendant, un hybride de fusion d’une certaine manière, comme l’accès à des bitcoins sous forme de stock comme le fait JP Morgan, et des systèmes parallèles d’autres manières, comme le codage de prêts flash, est probablement plus la réalité depuis au moins quelques années.

Ainsi, les banques se préparent davantage à compenser tout désavantage concurrentiel potentiel en fournissant une sorte de pont vers l’espace crypto dans le but de réduire ce pont.

Pour le moment, ils n’innovent pas en pilotant, en testant ou en testant des services natifs de cryptographie, comme faciliter l’utilisation de jUSD comme garantie pour gagner l’intérêt des flashloaners et autres arbitragistes, le tout en un clic.

Ils ne prendraient pas seulement une coupe, mais l’USD et le jUSD peuvent être des réserves fractionnaires, couronnant ainsi en quelque sorte la place du bitcoin en raison de sa limite fixe.

Au lieu de cela, cependant, ils semblent avoir estimé que ces nouvelles choses sont les mêmes que les anciennes et qu’elles ne sont attrayantes qu’en raison de l’arbitrage réglementaire, leur approche étant celle de la prêtrise il y a des siècles : éteindre les imprimantes d’une manière ou d’une autre. Ou dans ce cas, forcer le régulateur à appliquer la même réglementation à cet espace sans aucun changement.

Pour cela, il n’y a pas eu beaucoup de discussions. Devenir gros et ils ne peuvent pas interdire, était la conclusion jusqu’ici. Aborder l’arbitrage réglementaire par les banques et les riches par le biais de restrictions pour tous les autres par la force de la loi, cependant, est le terrain de jeu actuel qui n’a aucune directive précédente, sauf qu’il est généralement admis qu’Internet a mal tourné en raison des VCs forçant des bords de monopole, ou des douves comme ils les appellent.

Une combinaison de la pression du monopole du capital-risque et des restrictions réglementaires initiées par les banques peut potentiellement retarder certaines innovations dans cet espace, ce qui donne aux banques le temps de procéder à plus d’une fusion que deux systèmes, mais on peut facilement supposer qu’il s’agit de tortues jusqu’au bout, sans savoir une tortue dorée.

Il doit y en avoir, car le sacerdoce est désormais relégué au décor historique, mais pas dans une décennie, ni dans un siècle.

De même, les capacités que, à bien des égards, nous ne faisons encore que prototyper ne seront pas pleinement utilisées dans les décennies à venir, mais au cours de ces décennies, nous devrions néanmoins, espérons-le, profiter d’une renaissance, peut-être d’une ère de découverte, peut-être même d’une illumination en tant que le code devient mot.

Dans deux ou trois ans, nous devrions peut-être profiter de ce que serait en termes Internet 1995, qui se trouve être l’année où JP Morgan a lancé la banque en ligne avec sa page d’historique indiquant :

« 1995 Banque en ligne et Internet

Chemical lance la banque en ligne qui permet aux clients de consolider tous leurs comptes et d’y accéder depuis leur ordinateur personnel. Deux ans plus tard, NBD Bank, Bank One et Chase introduisent chacune des services bancaires en ligne. First Chicago NBD introduit une banque Internet gratuite en 1998.

Le début de l’offre de produits bitcoin est peut-être l’équivalent, mais comme à l’époque aussi, peu de gens observent cela à certains égards, le non-développement, et davantage se demandent comment la finance native crypto sera utilisée par les codeurs et si dans un une décennie environ, ils domineront toute la finance.