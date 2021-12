Les banques sont-elles ouvertes le jour de l’An et 2022 ?

.

Le compte à rebours jusqu’en 2022 est lancé, alors que les Américains attendent que le ballon de Times Square atterrisse sur New York. En tant que jour férié fédéral, de nombreuses entreprises sont fermées le jour du Nouvel An, mais peut-on en dire autant pour la Saint-Sylvestre ? Comment les vacances affectent-elles les banques et la bourse ? Voici ce que vous devez savoir :

La plupart des banques ferment le jour du Nouvel An

Les banques ouvrent généralement pendant la semaine entre 8h00 et 9h00 et ferment entre 16h00 et 18h00, selon Policygenius. Cependant, les jours fériés fédéraux interrompent souvent ces heures.

Selon Insider, la plupart des institutions financières du pays suivent le calendrier des jours fériés observés par la Réserve fédérale. La publication a noté que puisque le réveillon du Nouvel An n’est pas un jour férié fédéral, la plupart des banques ouvriront leurs portes le 31 décembre 2021.

Le jour de l’An, cependant, a lieu les jours fériés, tout comme le jour des anciens combattants, l’anniversaire de Martin Luther King, Jr., l’anniversaire de Washington, le Memorial Day, le seizième jour de l’indépendance nationale, le jour de l’indépendance, la fête du travail, le jour de La Raza ( Journée des peuples autochtones). Le jour est souvent observé à la place), le jour de Thanksgiving et le jour de Noël.

Cette année n’est pas différente. La liste suivante des banques sera fermée à l’occasion du jour de l’An, certaines banques affichant des heures tronquées le jour de la Saint-Sylvestre. La banque en ligne reste largement ouverte et de nombreux centres d’appels continuent de fonctionner. Cliquez sur votre banque pour les détails exacts :

• Banque Ameris

• Banque d’Amérique

• Banque et fiducie de Californie

• Chasser

• Columbia Bank (les horaires du réveillon du Nouvel An peuvent être affectés, mais le centre d’appels est ouvert)

• Banque F&M (fermeture des banques à 16h00 le soir du Nouvel An)

• F&M Bank & Trust (fermeture des banques à 14h30 le soir du Nouvel An)

• Première banque des citoyens

• Première banque du Commonwealth

• Première banque de commerçants

• Grande banque occidentale

• Banque de clés

• Banque M&T

• Banque NBT

• Banque populaire

• Régions

• Banque Santander

• SunTrust

• Banque TD

• The Dime Bank (fermeture des banques à 16h00 le soir du Nouvel An)

• UMB

• Wells Fargo

• Westfield Bank (fermeture des banques à 15h00 le soir du Nouvel An)

• WSFS Bank (fermeture des banques à 16h00 le soir du Nouvel An)

• Banque Zions

Certaines succursales et banques privées suivent des horaires différents. Si vous avez des questions, vérifiez auprès de votre banque locale.

La bourse est ouverte le jour de l’an et le réveillon

Selon USA Today, la Bourse de New York et le Nasdaq resteront ouverts le jour du Nouvel An, tandis que les marchés obligataires devraient le faire. fermeture à 14h le 31 décembre 2021.

Selon le site Web de la Bourse de New York, il existe une liste de 10 jours fériés observés sur tous les marchés. Ceux-ci incluent le jour de l’an, Martin Luther King, Jr. Day, l’anniversaire de Washington, le vendredi saint, le Memorial Day, le seizième jour de l’indépendance nationale, le jour de l’indépendance, le travail, l’action de grâce et le jour de Noël.

Cependant, cette année, le jour de l’An ne sera pas observé et Barron cite la règle 7.2. Il est dit:

« Lorsqu’un jour férié observé par la Bourse tombe un samedi, la Bourse ne sera pas ouverte au public le vendredi précédent et lorsqu’un jour férié observé par la Bourse est un dimanche, la Bourse ne sera pas ouverte au public le lundi suivant , sauf en cas de conditions commerciales inhabituelles, telles que la fin d’un exercice comptable mensuel ou annuel ».

La bourse reste ouverte pendant un autre jour férié couramment observé : le Columbus Day. La célébration de la Journée des peuples autochtones devient de plus en plus courante.

