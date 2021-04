. Les banques sont-elles ouvertes le jour de Pâques 2021?

Joyeuses Pâques! Alléluia! Jésus-Christ est ressuscité aujourd’hui! Cette année, le jour de Pâques ou dimanche de la résurrection, célébré ce dimanche 4 avril.

Les banques ne seront pas ouvertes le jour de Pâques 2021

En raison de ce jour, certains magasins peuvent être ouverts aux États-Unis, ainsi que plusieurs restaurants, mais certains endroits seront fermés. Il n’y aura pas de livraison du courrier parce que c’est dimanche, tous les bureaux et tribunaux fédéraux seront complètement fermés et les banques sont également fermées. Si vous souhaitez miser sur Pâques, il est conseillé d’appeler à l’avance votre agence préférée pour confirmer que les employés seront disponibles.

Les banques sont-elles ouvertes le dimanche de Pâques?

Certaines banques ferment tous les dimanches, à l’occasion de Pâques. Il est préférable d’appeler votre succursale locale pour vérifier d’abord avant de vous diriger vers une.

Les banques fermées sont: Bank of America, Capitol One, Chase, Citibank, Santander Bank, TD Bank et Wells Fargo. Selon Bank.org.

Les banques fermeront-elles le lundi de Pâques?

Non, les banques ou les coopératives de crédit ne fermeront pas le lundi de Pâques. Encore une fois, ce n’est pas un jour férié fédéral, donc la plupart ouvriront et fermeront leurs heures normales.

Les coopératives de crédit sont-elles fermées à Pâques?

Oui, les coopératives de crédit sont généralement fermées à Pâques. À l’instar des banques, il peut y avoir des exceptions, en particulier les succursales des grandes épiceries ou des magasins de détail. Cependant, même les coopératives de crédit qui ont généralement des heures de dimanche peuvent fermer pour les vacances, vous voudrez donc vérifier à l’avance si vous comptez sur Pâques pour confirmer qu’elles sont ouvertes.

Les banques nationales sont fermées le jour de Pâques 2021

• Banque d’Amérique: fermé le dimanche

• BBVA: fermé le dimanche

• BB + T:fermé le dimanche

• Chasser: fermé le dimanche

• Citibank: fermé le dimanche

• First Citizens Bank: fermé le dimanche

• KeyBank: fermé le dimanche

• PNC Bank: fermé le dimanche

• Santander: fermé le dimanche

• SunTrust: fermé le dimanche

• Banque TD: fermé le dimanche

• Union Bank: fermé le dimanche

• Wells Fargo: fermé le dimanche

Quelles transactions bancaires puis-je effectuer le jour de Pâques 2021?

N’oubliez pas que si votre banque est fermée le jour de Pâques, vous n’avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez effectuer la plupart des transactions en ligne, via l’application mobile de votre banque ou via un guichet automatique, dont beaucoup vous permettront de retirer de l’argent et de déposer de l’argent ou des chèques les jours fériés. Votre banque aura également probablement des représentants disponibles pour répondre à vos appels auprès du service client concerné.

Que se passe-t-il si j’ai effectué un dépôt quelques jours avant Pâques?

Si vous avez effectué une opération dans votre banque ou via des portails Web et des applications mobiles au cours de la semaine précédant le dimanche, il est possible qu’en raison du jour de Pâques, ces opérations prennent plus de temps que d’habitude. Par conséquent, vous devrez attendre encore un jour ou deux pour voir cette opération reflétée dans votre compte bancaire.

De même, tous les paiements récurrents effectués pendant un week-end ont été préalablement programmés pour avoir lieu le dernier jour ouvrable avant le week-end. Les heures limites pour traiter les dépôts et / ou autres opérations, telles que les paiements et les virements, varient en fonction du mode de fonctionnement de chaque banque, et même entre les différentes succursales, il est donc préférable de contacter directement votre banque respective, pour obtenir des informations plus précises.

Heures de vacances pour les succursales bancaires

Dans la plupart des cas, les banques et les coopératives de crédit suivent le calendrier des jours fériés fédéral pour déterminer quand elles fermeront. Voici un aperçu du calendrier de clôture des jours fériés des banques et des caisses populaires pour 2021:

• Jour de l’an: vendredi 1er janvier

• Martin Luther King, Jr. Day: lundi 18 janvier

• Anniversaire de Washington (fête des présidents): lundi 15 février

• Memorial Day: lundi 31 mai

• Fête de l’Indépendance: lundi 5 juillet

• Fête du travail: lundi 6 septembre

• Columbus Day: lundi 11 octobre

• Journée des anciens combattants: jeudi 11 novembre

• Thanksgiving: jeudi 25 novembre

• le jour de Noël: le vendredi 24 décembre

• le jour de l’An: le vendredi 31 décembre

LIRE LA SUITE: Joyeuses Pâques 2021: Quand est célébrée le jour de Pâques?