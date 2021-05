. Banque Chase

Le Memorial Day ou Memorial Day, est une célébration patriotique des États-Unis qui honore tous les hommes et femmes membres de ses forces armées qui sont morts au cours de toutes les guerres auxquelles le pays a participé. Chaque année, il est célébré le dernier lundi de mai, et bien qu’il soit connu comme le début officieux de l’été, le Memorial Day est également un jour férié fédéral reconnu dans tous les États-Unis. Cela dit, le Memorial Day sera ce lundi 31 mai.

Les banques sont-elles ouvertes le Memorial Day 2021 ?

Si vous devez effectuer une opération bancaire dans votre agence bancaire, malheureusement ce lundi 31 mai, vous ne pourrez pas la gérer. Selon Banks.org. Presque toutes les grandes institutions bancaires et coopératives de crédit sont fermées le Memorial Day en 2021.

Mais si vous devez effectuer des opérations aux guichets automatiques ou via les applications et portails en ligne de votre banque, dans ce cas, vous pouvez le faire sans aucun problème. De la même manière, vous pouvez effectuer n’importe quel dépôt le jour du Souvenir, mais gardez à l’esprit qu’il n’est pas considéré comme un jour ouvrable et que la transaction ne sera effective que le lendemain. Il en va de même pour les virements bancaires, qui nécessitent l’aide d’un employé de banque.

De même, gardez à l’esprit qu’il est important d’appeler votre agence locale à l’avance si vous prévoyez de devoir vous y rendre directement et de parler à un employé de banque le jour férié fédéral.

La plupart des banques seront fermées.

Dans le monde financier, le Memorial Day est un jour férié pour la Réserve fédérale, le Nasdaq, la Bourse de New York et la plupart des banques. Vous devez vous attendre à ce que les banques suivantes soient fermées le jour du souvenir :

– Banque Ameris

– Banque d’Amérique

– Banque d’Hawaï

– BB&T

– BBVA

– California Bank & Trust

– Un majuscule

– Chasser

– Banque chimique

– Citibank

– Banque des citoyens

– Banque Columbia

– Banque communautaire Dime

– Banque du dollar

– ESSA Banque & Trust

– Banque F&M

– Banque des agriculteurs et des commerçants

– FirstBank

– Première banque des citoyens

– Première banque du Commonwealth

– Première banque de commerçants

– Grande Banque de l’Ouest

– KeyBank

– Banque Kitsap

– Banque M&T

– Banque des marchands et de la marine

– Banque NBT

– Banque populaire

– Banque PNC

– Régions

– Banque de Santander

– SunTrust

– Banque TCF

– Banque TD

– UBanque

– UMB

– Banque américaine

– Wells Fargo

– Cisjordanie

– Banque WSFS

– Banque Zions

Quels autres jours fériés en 2021 les banques seront-elles fermées ?

Le Système fédéral de réserve reconnaît les dates suivantes comme les prochains jours fériés fédéraux de l’année :

– 4 juillet – Jour de l’Indépendance

– 2 septembre – Fête du Travail

– 14 octobre – Columbus Day

– 11 novembre – Journée des anciens combattants

– 28 novembre – Thanksgiving

– 25 décembre – jour de Noël

Le Memorial Day est-il un jour férié fédéral?

Oui. Le Memorial Day est le quatrième jour férié fédéral et étatique de l’année. Il s’agit de l’un des nombreux jours fériés dont la date change chaque année conformément à la loi uniforme sur les jours fériés du lundi. D’autres incluent Martin Luther King Jr. Day, Presidents’ Day, Columbus Day, Labor Day et Veterans Day.

