« Les banques souhaitant offrir des services de cryptographie aux États-Unis doivent avoir l’autorisation respective », précise l’OCC

À cet égard, l’OCC indique que toutes les entités bancaires intéressées doivent se conformer à la réglementation actuellement en vigueur et qu’elles doivent attendre l’approbation du régulateur pour offrir de tels services.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) aux États-Unis a indiqué que les banques intéressées à fournir à leurs utilisateurs des services pour les crypto-monnaies devraient d’abord demander l’autorisation correspondante avant de prendre cette mesure.

Les banques doivent demander l’autorisation de l’OCC avant d’offrir des services de cryptographie

Cela a été indiqué par l’organisme réglementé dans une déclaration publiée aujourd’hui, dans laquelle il invitait les entités bancaires à être très claires sur le respect de la réglementation actuellement en vigueur, qui s’applique aux pièces de monnaie et aux services basés sur l’utilisation de crypto-monnaies, toujours qui voulaient offrir cela. nouvelle gamme de produits à tous les utilisateurs.

Dans le document publié, l’OCC lit :

« Cette lettre précise que les activités mentionnées dans ces lettres interprétatives [previamente presentadas] ils sont légalement autorisés pour une banque à intervenir, à condition que la banque puisse démontrer, à la satisfaction de son bureau de surveillance, qu’elle a mis en place des contrôles pour exercer l’activité en toute sécurité et dans les bonnes conditions ».

Et ajouter:

« La banque ne doit pas participer aux activités tant qu’elle n’a pas reçu une notification écrite de non-objection de l’office de surveillance. En décidant d’accorder ou non la non-objection de surveillance, le bureau de surveillance évaluera l’adéquation des systèmes et contrôles de gestion des risques de la banque, et des systèmes de mesure des risques, pour permettre à la banque de s’engager dans les activités proposées d’une manière sûre et solide ».

Banques et services cryptographiques

La clarification de l’OCC vient à la lumière du grand intérêt manifesté par les entités bancaires pour offrir des services associés aux crypto-monnaies à leurs clients, ceci de pair avec le fait que plusieurs entreprises du secteur de la monnaie numérique ont également exprimé leur intention de devenir des banques correctement réglementées.

Cependant, des tensions réglementaires ont conduit l’agence à émettre une petite clarification publique pour mieux clarifier la situation et les conditions applicables selon le cas. Gardons à l’esprit que la FED et la SEC ont rendu visible la nécessité de créer des règles claires pour traiter les pièces stables et certaines monnaies numériques aux caractéristiques particulières.

Quant à l’OCC, l’agence s’est désormais associée à la Federal Insurance and Deposit Corporation et à la FED, précisément pour travailler sur un calendrier pour l’année prochaine afin de mieux guider les banques, notamment lors de l’interaction avec les monnaies numériques au cas où elles souhaiteraient proposer des produits et services. .

