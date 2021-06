Les banques sud-coréennes voient les frais de la commission d’échange de crypto-monnaie dix fois plus élevée

Comparer

Le groupe sud-coréen de banques commerciales qui a récemment exclu de travailler avec des échanges cryptographiques nationaux pourrait être contraint de regretter ses décisions après que les chiffres du premier trimestre de l’exercice aient révélé des gains de frais exceptionnels pour les banques travaillant actuellement avec des plateformes de trading. .

Selon les données compilées par le bureau du législateur au pouvoir du Parti démocrate Kim Byung-wook, qui ont été publiées hier, 57,5 ​​milliards de dollars en tokens et fiat ont été échangés via les banques sous forme de dépôts et de retraits bancaires au premier trimestre.

Les chiffres, a rapporté Maeil Kyungjae, ont également montré que K-Banque , qui est associé à la Échange upbit , a levé 4,5 millions de dollars de frais au premier trimestre, contre un peu plus de 500 000 $ au dernier trimestre de l’exercice 2020. Il y a également eu de gros gains pour Nonghyup (NH) Bank, qui a gagné plus de 1,5 million de dollars de commissions auprès de ses partenaires Bithumb Oui Coinone . Shinhan , qui n’a gagné que 14 388 $ grâce à son association avec Korbit Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, elle a accumulé 130 400 $ en commissions au dernier trimestre.

Bien que de tels chiffres soient encore une goutte d’eau pour des sociétés comme NH et Shinhan Bank, qui représentent moins de 1% de leurs bénéfices totaux pour le trimestre, il n’en va pas de même avec la néobanque K-Bank, qui a vu de nouveaux chiffres. . des titulaires de compte ont grimpé en flèche au-delà de leurs rêves les plus fous ces derniers mois.

Ce dernier serait presque certain de renouveler son contrat avec Upbit plus tard cet été, et a réussi à augmenter son nombre de titulaires de comptes grâce à ce qui doit être l’un des partenariats d’échange bancaire-crypto les plus lucratifs d’Asie. .

Des sources proches du secteur bancaire sud-coréen ont déclaré à Cryptonews.com que d’autres néobanques ont également les yeux rivés sur le secteur.

Leur nombre pourrait inclure le plus grand rival de K-Bank, le Kakao – gérer une néobanque Banque Kakao , alors qu’un rival conventionnel, BNK Pusan, a également manifesté son intérêt.

Cependant, les rivaux de Shinhan et NH, Woori , Kookmin (Ko) et KEB Hana Ils ont exclu de travailler avec les bourses dans un avenir prévisible, car les bourses se précipitent pour conclure des accords avant la date limite du 24 septembre imposée par le gouvernement.

Les échanges qui ne garantissent pas aux associations bancaires de fournir des comptes authentifiés avec le vrai nom et le numéro de sécurité sociale avant l’heure limite seront condamnés à fermer ou à faire l’objet de poursuites pénales.

Kim a affirmé que les chiffres indiquaient une “augmentation exponentielle” de la taille du secteur, déclarant :

“[El gobierno] doit créer de toute urgence un cadre juridique national lié aux actifs cryptographiques pour protéger les investisseurs de la [cripto] fraude et les dommages liés au piratage. “

