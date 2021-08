Les banques supplient littéralement les Américains de contracter des prêts et de maximiser les cartes de crédit .

de ZeroHedge :

Le mois dernier, en examinant les derniers bilans bancaires, nous avons montré que quelque chose était « définitivement cassé » dans le système financier américain : en particulier, nous avons montré qu’une « divergence stupéfiante » s’était manifestée entre le total des dépôts dans les grandes banques qui venaient d’atteindre un record grâce au QE de la Fed (car les réserves fongibles injectées par la Fed finissent sous forme de liquidités dans les bilans bancaires et compensent l’augmentation concomitante des dépôts) et les portefeuilles de prêts stagnants, qui avaient à peine bougé depuis la faillite de Lehman comme la plupart des consommateurs américains n’ont aucun besoin pressant d’étendre leurs entreprises et leurs projets, une confirmation surprenante de l’état lamentable de l’économie américaine quand on décolle la fausse façade du marché boursier record.

En fait, en regardant le graphique ci-dessous, on peut voir que tout ce que la Fed a fait depuis la (première) crise financière est de forcer les bilans bancaires à augmenter de plus en plus non pas en raison de la croissance des prêts mais pour accueillir les milliers de milliards de réserves qui, hélas, gagnent. presque rien – à moins qu’ils ne soient investis directement dans des actifs à risque comme l’a fait le CIO « Whale » de JPMorgan en 2012 avec des résultats plutôt malheureux – et qui crie que quelque chose est définitivement rompu avec l’ensemble du système financier.

Mais alors que les banques et les analystes financiers peuvent prétendre le contraire, tout le monde sait qu’une telle “croissance” fondée sur un niveau élevé de sucre dans les réserves est au mieux creuse, et c’est pourquoi les banques – dont l’intégralité des revenus d’intérêts nets dépend de la croissance des prêts – sont si désespérées d’accorder des prêts. .

Comment désespéré? Nous avons eu la réponse hier avec la dernière enquête d’opinion des agents de crédit senior menée par la Fed en juillet. Nous ne perdrons pas le temps des lecteurs à examiner les détails – nous l’avons fait fréquemment dans le passé le plus récemment ici – il suffit de dire que tout ce sondage mesure à quel point les normes de prêt bancaire sont strictes – ou au contraire lâches – dans tout ce qui concerne les C&I des prêts aux prêts automobiles, aux prêts résidentiels, aux prêts multifamiliaux, jusqu’à cet aliment de base américain : les cartes de crédit. Un nombre net positif signifie que les normes sont strictes – comme elles l’étaient au deuxième trimestre 2020 – tandis qu’un nombre négatif signifie que les normes sont lâches. Ou comme c’est peut-être le cas en ce moment, les plus lâches qu’ils aient jamais été.

Présentation : une représentation visuelle du dernier rapport SLOOS.

Le graphique est explicite, mais voici quelques observations – pas un seul type de prêt n’était du côté « tendu » ; au lieu de cela, chaque type de prêt suivi par la Fed était extrêmement souple par rapport aux normes historiques et lorsqu’il s’agit de certains types de prêts tels que les cartes de crédit, les prêts C&I et les prêts aux petites entreprises, les normes de prêt n’ont jamais été aussi souples : lorsqu’il s’agit de ces catégories de dette, les banques – si désespérées d’augmenter leurs portefeuilles de prêts – supplient littéralement les Américains de prendre l’argent. Oh et une dernière remarque : même au plus fort de la bulle immobilière de 2005, il n’était pas aussi facile de contracter un emprunt !

Il n’y a qu’un seul problème : l’offre de dette à la consommation peut être élevée à tout moment, mais la demande est au mieux tiède, et comme le montre le graphique suivant, bien qu’elle ait légèrement augmenté, le pourcentage de banques faisant état d’une demande de prêts plus forte se situe bien dans les limites la gamme historique.

