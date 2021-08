Les banques traditionnelles devraient rechercher des opportunités dans la crypto: American Bankers Association

Actualités Bitcoin

Les banques traditionnelles devraient rechercher des opportunités dans la cryptographie pour générer des bénéfices : American Bankers’ Association (ABA)

L’envolée de la popularité des crypto-monnaies a éveillé l’intérêt de plusieurs institutions financières traditionnelles pour le secteur. Selon un rapport de l’American Bankers’ Association (ABA), les banques sont constamment à la recherche d’opportunités dans le domaine de la cryptographie.

Le rapport indique que l’intérêt croissant des clients a encouragé les banques à leur donner accès aux crypto-monnaies.

L’ABA suggère que l’un des moyens par lesquels les banques peuvent le faire est de s’associer à des entreprises de cryptographie pour offrir un accès à des produits liés à la cryptographie.

Le document cite une enquête menée par la société institutionnelle de commerce de crypto et de conservation NYDIG qui a révélé que 80% des détenteurs de Bitcoin déplaceraient leur Bitcoin vers une banque si la banque disposait d’un stockage sécurisé.

L’association affirme que la rentabilité accrue du secteur et l’intérêt des clients ont poussé les banques à envisager de telles collaborations.

« Avec la rentabilité croissante de l’industrie de la cryptographie, les banques ont trouvé plus lucratif de prendre des sociétés de cryptographie en tant que partenaires et leurs clients en tant que clients, tandis que les sociétés de cryptographie ont besoin des banques pour donner accès au système de paiement pour embarquer et décharger des dépôts fiduciaires. »