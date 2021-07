Binance

Les banques, y compris Barclays, interdisent les transferts vers Crypto Exchange Binance à l’aide de cartes de débit et de crédit

Tout cela a été fait au nom de la sécurité de l’argent des clients tandis que Binance dit: “Si nos partenaires ont des inquiétudes, nous serions heureux d’avoir un dialogue pour en discuter”, ajoutant que l’avis du régulateur britannique FCA à BLM, ne concerne pas Binance. .com du tout.

Le principal échange de crypto-monnaie Binance s’est adressé à Twitter pour partager que bon nombre de leurs partenaires bancaires n’autorisent pas leurs utilisateurs à utiliser leurs services.

“Il est décevant d’apprendre que certains partenaires prennent des mesures unilatérales pour cesser de servir les utilisateurs de Binance sur la base de ce qui semble être une compréhension inexacte des événements”, a déclaré Binance mardi.

Dans un de ces cas, l’un des partenaires a renvoyé ses utilisateurs à un avis de la FCA adressé à Binance Markets Limited (BML), affirmant qu’il prenait cette mesure pour protéger l’argent des gens. Pourtant, Binance a « toujours pris la sécurité de l’argent de nos utilisateurs très au sérieux », ont-ils déclaré.

Alors que Binance informait ses utilisateurs de ce développement, beaucoup dans la section commentaires ont souligné que les banques ne les laissaient pas effectuer de virements vers la plate-forme.

Barclays est l’une de ces plateformes qui n’autorise pas ses utilisateurs à effectuer des virements vers Binance et arrête tous les paiements effectués par carte de crédit et de débit à l’échange pour une période indéterminée, le tout au nom de la sécurité de l’argent des clients.

« Il est de notre responsabilité d’aider à protéger votre argent. Dans cet esprit, nous avons pris la décision d’arrêter les paiements effectués par carte de crédit/débit à Binance jusqu’à nouvel ordre, afin de protéger votre argent », lit-on dans le message automatisé de la banque.

D’autres utilisateurs ont noté qu’il n’y avait pas que Barclays, mais que d’autres banques britanniques comme Natwest, Lloyds et HSBC ne leur permettaient pas non plus d’effectuer des dépôts.

Cela s’est produit après que Binance a réactivé les retraits de livres sterling la semaine dernière après que les clients de la bourse n’aient pas pu déposer ou retirer de livres sterling (GBP) de sa plate-forme après que le régulateur britannique ait réprimé les activités de cryptographie dans le pays. Binance a été au centre des préoccupations réglementaires au cours des dernières semaines, avec le Royaume-Uni ainsi que les îles Caïmans et la Thaïlande SEC.

“L’avis de la FCA ne concernait pas du tout les dépôts des utilisateurs sur http://Binance.com”, a réitéré Binance, ajoutant que l’avis concerne le BLM incorporé au Royaume-Uni, qui est réglementé par la FCA. Entité distincte, BML ne propose aucun produit ou service via Binance.com.

“Si nos partenaires ont des inquiétudes, nous serions heureux d’avoir un dialogue pour en discuter.” “Nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux et nous nous engageons à travailler en collaboration avec les régulateurs pour façonner des politiques qui protègent les consommateurs, encouragent l’innovation et font progresser l’industrie.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.