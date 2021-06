Les baptistes du Sud se réunissent au milieu de la controverse sur les lettres divulguées ⋆ .

Alors que les baptistes du Sud se préparent pour leur plus grande réunion annuelle depuis plus d’un quart de siècle, les accusations selon lesquelles les dirigeants ont protégé les églises contre les allégations d’abus sexuels et les tensions latentes autour de la race menacent une fois de plus d’embourber la plus grande dénomination protestante du pays dans un conflit qui peut sembler plus politique que théologique.

Plus de 16 000 délégués votants sont pré-inscrits pour le rassemblement de deux jours qui commence mardi à Nashville. Les membres de la Convention baptiste du Sud ont été une force puissante dans la politique républicaine conservatrice pendant une génération. La convention de cette année fait suite à des semaines de controverses internes alimentées par des fuites de lettres, des enregistrements secrets et des réfutations vidéo.

Bien qu’elle revendique 14 millions de membres, la dénomination est en déclin depuis 14 ans. Aux pertes de membres à long terme s’ajoutent les récents départs bruyants de son plus haut responsable des politiques publiques, d’un auteur à grand succès et de plusieurs éminents membres du clergé noir sur des questions telles que les abus sexuels, le racisme et le traitement des femmes.

Des votes clés sur qui dirige la convention et où elle se situe sur ces questions non seulement détermineront la direction de la dénomination, mais détermineront si davantage de personnes se dirigent vers les sorties, y compris le clergé noir qui voit la dénomination régresser sur les questions raciales.

La controverse n’est pas nouvelle pour les réunions du SBC, mais cette année, elle a atteint son paroxysme grâce aux fuites de lettres de Russell Moore, qui a démissionné il y a deux semaines en tant que chef de la puissante branche des politiques publiques de la dénomination, la Commission pour l’éthique et la liberté religieuse. Moore était un ardent défenseur des victimes d’abus et un allié des pasteurs noirs de la dénomination.

Les lettres et les enregistrements secrets publiés par la suite prétendent montrer que certains dirigeants du SBC ont tenté de ralentir les efforts pour tenir les églises responsables des abus sexuels et pour intimider et riposter contre ceux qui défendaient la question.

Dans les documents, Moore a accusé certains dirigeants d’avoir caricaturé les victimes d’abus sexuels comme “au mieux, mentalement dérangées et, au pire, comme des pécheurs sexuellement promiscuités”.

Dans cette photo d’archive du mercredi 12 juin 2019, Bill Golden et des milliers d’autres présentent des exemplaires d’un manuel de formation sur les abus sexuels dans les églises baptistes du Sud lors d’un discours prononcé par le président du SBC, JD Greear, le deuxième jour de la conférence annuelle du SBC. réunion à Birmingham, Alabama. Alors que les baptistes du Sud se préparent pour leur plus grande réunion annuelle depuis plus d’un quart de siècle en juin 2021, les accusations selon lesquelles les dirigeants ont protégé les églises contre les allégations d’abus sexuels et les tensions latentes autour de la race menacent à nouveau d’embourber le plus grand du pays Dénomination protestante dans un conflit qui peut paraître plus politique que théologique. (Jon Shapley/Houston Chronicle via AP, Fichier)

Mike Pierre, un pasteur géorgien candidat à la présidence du SBC cette année, est spécifiquement appelé à repousser les efforts de responsabilité de Moore. Dans une interview, Stone a déclaré que les allégations de Moore étaient scandaleuses, d’autant plus que Stone est lui-même victime d’abus sexuels dans l’enfance. Cependant, Stone a déclaré que le fait que la convention soit une affiliation lâche d’églises autonomes rend difficile d’agir sur la question.

“La Southern Baptist Convention n’était pas, et dans une large mesure n’est toujours pas, mise en place aujourd’hui pour faire le genre de choses que Russell Moore voulait nous voir faire”, a déclaré Stone.

Au milieu des appels à une enquête par un tiers sur les allégations de Moore, le président du comité exécutif Ronnie Floyd a annoncé vendredi que le panel avait retenu les services d’une entreprise pour le mener. Mais certains pasteurs ont réagi en appelant à un groupe de travail indépendant, affirmant qu’ils ne faisaient pas confiance au comité pour superviser une enquête sur lui-même.

Une autre question brûlante est de savoir comment, ou même si, lutter contre le racisme systémique. Stone fait partie de ceux qui appellent à la répudiation de la théorie critique de la race tandis que certains pasteurs noirs quittent le SBC frustrés par ce qu’ils considèrent comme une insensibilité raciale de la part d’un leadership majoritairement blanc.

Moore, qui est blanc, dit dans une lettre que son travail sur la réconciliation raciale a conduit à « des menaces constantes de la part des nationalistes blancs et des suprémacistes blancs, y compris au sein de notre convention ».

Le rôle des femmes dans le ministère pourrait également apparaître après l’auteur chrétien à succès Beth Moore, non lié à Russell Moore, a quitté la dénomination plus tôt cette année. Les femmes ne sont pas autorisées à servir en tant que pasteurs dans les églises SBC, mais certains membres vont plus loin, estimant que les femmes ne devraient jamais prêcher aux hommes ni même leur enseigner à l’école du dimanche. Beth Moore les a accusés d’utiliser ces croyances comme un test décisif pour la pureté théologique. Pendant ce temps, la deuxième plus grande église du SBC, Saddleback, a récemment ordonné trois femmes ministres.

Ce que les baptistes du Sud pensent de ces problèmes déterminera probablement qui sera élu président du SBC. Stone fait partie du Réseau baptiste conservateur, qui accuse Russell Moore, président actuel JD Greear et d’autres de contribuer à une dérive libérale.

Un autre candidat de premier plan, Al Mohler, a soutenu les victimes d’abus sexuels mais a mis en colère certains baptistes du Sud pour avoir approuvé Donald Trump l’année dernière et pour avoir signé une déclaration, en sa qualité de président du Southern Baptist Theological Seminary, dénonçant la théorie critique de la race.

Pendant ce temps, Ed Litton, un pasteur de l’Alabama, est soutenu par Fred Luter, le seul pasteur noir à avoir été président de la dénomination. Les deux sont parmi les cosignataires d’une déclaration d’un groupe multiethnique de baptistes du Sud affirmant que l’injustice raciale systémique est une réalité.

Pour tous les baptistes qui seront dans la salle cette semaine, l’influence d’un non-Baptiste qui n’est pas présent dominera : Trump. Le Réseau baptiste conservateur a annoncé lors de sa formation en février 2020 que les membres étaient préoccupés par un effort pour garder l’ancien vice-président Mike Pence d’avoir pris la parole lors de la réunion de 2018. Le fort soutien des baptistes du Sud à Trump a contribué à l’éloignement entre la dénomination et Beth Moore et Russell Moore, qui avaient tous deux critiqué l’ancien président.

“L’une des choses qui se passe est que de nombreux évangéliques conservateurs veulent que leur dénomination et leur église s’alignent sur ce qu’ils entendent sur le câble”, a déclaré Ed Stetzer, directeur exécutif du Billy Graham Center du Wheaton College. “Donc, s’ils entendent que la théorie critique de la race est un énorme problème dans la culture, ils veulent qu’elle soit traitée dans l’église, même si ce n’est pas un problème majeur là-bas.”

La réunion s’annonce comme la plus controversée depuis la fin du 20e siècle, lorsque ceux qui défendent des opinions plus conservatrices sur la Bible, la politique et l’autorité masculine dans les foyers et les églises ont pris le contrôle des séminaires et des offices confessionnels. Les controverses actuelles entraînent d’énormes nombres de pré-inscriptions.

Eric Costanzo, pasteur de l’église baptiste du sud de Tulsa à Tulsa, Oklahoma, a déclaré qu’il amenait plus de membres d’église que d’habitude.

« J’ai également réuni une équipe de dirigeants pour approfondir les problèmes auxquels le SBC est confronté », a-t-il déclaré. “Ils n’ont pas apprécié la plupart de ce qu’ils ont vu.”

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !

Partager