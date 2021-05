Les Barcelonaises Femeni remportent la Copa de la Reina et réalisent un triplé historique

La Barcelona Femeni est entrée dans l’histoire dimanche soir en battant Levante 4-2 pour remporter la Copa de la Reina et réaliser un triplé historique.

L’équipe de Lluis Cortes avait déjà décroché le titre de champion et la Ligue des champions et fait table rase avec la victoire à Butarque.

Le premier but est survenu après seulement quatre minutes lorsque Patri Guijarro a dirigé le centre de Lieke Martens depuis la droite pour permettre au Barca de prendre un départ parfait.

Martens a de nouveau été le créateur à la 20e minute avec un autre ballon dans la surface, cette fois depuis la gauche, dirigé par Alexia Putellas.

Les deux buts ont mis le Barça en charge et un troisième est arrivé juste avant la demi-heure d’une autre tête. Cette fois, c’est Marta Torrejon qui a apporté la touche finale à une autre livraison de Martens.

Levante a eu toutes sortes de problèmes mais a réussi à se ressaisir et pensera qu’il aurait dû marquer un but avant la mi-temps. Sandie Toletti a vu deux têtes passer devant le poteau, tandis qu’Estefanía Banini a tiré à côté alors qu’elle aurait vraiment dû toucher le but.

Après un lent début de seconde mi-temps, le match a explosé lorsque Levante a marqué deux fois en huit minutes pour revenir directement dans le match. Alba Redondo a donné à Levante une bouée de sauvetage en contournant le gardien Cata et en rentrant à la maison juste avant l’heure de jeu.

Banini a ensuite porté le score à 3-2 à la 67e minute avec un tir puissant sur la demi-volée de l’intérieur de la surface après que le ballon lui soit tombé gentiment à la suite d’un arrêt de Cata.

Le Barça semblait vaciller mais a riposté quelques minutes plus tard lors du deuxième match d’Alexia pour le porter à 4-2. Le but est venu après que Levante ait offert le ballon à la joueuse de 27 ans et elle en a pleinement profité en tirant à travers le but et dans le fond des filets.

Le but a semblé mettre fin au retour de Levante alors que le Barça voyait confortablement les phases finales. En effet, les Catalans ont presque fait 5-2 mais Ana Crnogorcevic a été refusée par les boiseries.

Le résultat clôt une saison de rêve pour le Barca Femeni et signifie que les Catalans deviennent le premier club à avoir remporté un triplé avec leurs équipes masculine et féminine.

Félicitations au Barça Femeni !