Les Barcelonaises Femeni repoussent le HB Køge en Ligue des champions féminine

Barcelona Femeni a remporté deux victoires sur deux en Ligue des champions féminine en battant le HB Køge 2-0 jeudi, mais a eu du mal à affronter les championnes danoises.

Les visiteurs étaient privés de leur capitaine Alexia Putellas en raison d’une blessure et ont dû faire face à un terrain artificiel pour leur deuxième match de groupe.

Le HB Køge avait été martelé 5-0 par Hoffenheim lors de son match d’ouverture, mais a commencé fort et a forcé la gardienne Sandra Panos à effectuer un bon arrêt dès la première minute.

Une autre chance s’est présentée et s’est poursuivie 15 minutes lorsque Andrea Pereira a été contraint de se glisser et d’effectuer un dégagement de dernière minute pour empêcher le Barca de perdre 1-0.

Le Barça a ensuite finalement commencé à se familiariser avec le jeu avec Caroline Graham Hansen qui a brillamment donné une chance à Fridolina Rolfö qui ne pouvait tirer que par-dessus la barre.

Plus d’occasions se sont présentées pour les deux équipes, mais aucune des deux équipes n’a pu sortir de l’impasse et le Barça est entré à la pause avec le match toujours sans but.

L’entraîneur Jonatan Giráldez n’était clairement pas satisfait de la performance de son équipe en première mi-temps et a effectué trois changements à la pause, envoyant Aitana Bonmati, Patricia Guijarro et Maria Leon.

Les changements ont vu le Barca commencer à dominer et finalement faire la percée juste après l’heure de jeu. Bonmati a trouvé Lieke Martens large pour centrer pour que Rolfo se convertisse au deuxième poteau.

D’autres buts auraient dû suivre, Rolfo laissant passer une autre chance, tandis que Graham Hansen bloquait Bonmati qui réussissait d’une manière ou d’une autre à envoyer une bonne occasion à côté du poteau.

Le Barça a dû attendre les arrêts de jeu pour enfin sceller la victoire.

Les visiteurs ont écopé d’un penalty après que Jenni Hermoso a été coincée dans la surface et elle n’a commis aucune erreur avec son tir au but pour obtenir trois points durement disputés.

HB Koge : Marckese; Faerge, Svendsen, Guldbjerg, Obaze, Markvardsen ; Pokorny (Thrane Hornemann, 89 ans), Fitzgerald, Jankovska (Sajewich, 82 ans), Nielsen ; Carusa

Barça : Panos; Torrejon, Pereira, Fernandez (Léon, 46 ans), Mélanie (Ouahabi, 63 ans) ; Vilamala (Bonmati, 46 ans), Syrstad Engen (Guijarro, 46 ​​ans), Hermoso ; Martens, Rolfo (Oshoala, 71 ans), Graham Hansen.