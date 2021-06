Les bars et les restaurants deviennent l’épicentre de plusieurs événements récents à grande diffusion

Dans la plupart des cas, les restaurants indiens livrent de la nourriture à domicile.

S’asseoir dans un espace intérieur fermé et prendre sans masques présentent un risque de transmission du Covid-19. C’est quelque chose que nous avons tous connu. Maintenant, cela peut être problématique lorsqu’il s’agit de bars et de restaurants, car les gens assis ensemble enlèvent leurs masques, même pendant un court moment pour manger. Une nouvelle recherche a révélé que le SARS-CoV-2 peut se propager facilement dans les espaces intérieurs lorsque les gens parlent sans masque. La recherche a été publiée dans le Journal of Internal Medicine et elle met l’accent sur la façon dont des gouttelettes respiratoires de différentes tailles sont émises lorsque les gens parlent et elles ont une gamme de tailles. Non seulement cela, les gouttelettes peuvent également transporter différentes quantités de virus.

L’étude a noté que les gouttelettes de taille intermédiaire peuvent être une source de préoccupation car elles restent en suspension dans l’air pendant quelques minutes. Pendant ce temps, ils peuvent être transportés à distance. Selon Adriaan Bax de l’Institut national américain du diabète et des maladies digestives et rénales, les gouttelettes de crachat peuvent être vues à l’œil nu tout en parlant. Cependant, ce ne sont pas les seules gouttelettes. Des milliers d’autres gouttelettes sont trop petites et elles émettent aussi en parlant, mettant en danger les autres personnes dans l’espace intérieur.

Les auteurs de l’étude ont noté que manger et boire sont des activités qui se déroulent généralement à l’intérieur et, dans la plupart des cas, impliquent de parler fort. Pour cette raison, les bars et les restaurants peuvent être considérés comme «l’épicentre de plusieurs événements récents de super-diffusion».

Pendant ce temps, en Inde, de nombreux États à la suite de la grave épidémie de cas de coronavirus ont imposé des mesures strictes, notamment des fermetures et des couvre-feux. En vertu de cela, les bars et les restaurants ont été fermés au moins jusqu’à ce que la transmission se réduise considérablement. Dans la plupart des cas, les restaurants indiens livrent de la nourriture à domicile. La reprise des repas dans les restaurants et les bars devrait avoir lieu en fonction de la baisse de la croissance du Covid-19.

