C’est un mandat difficile à suivre, étant donné la popularité implacable de « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi ». Cela fait 27 ans depuis son lancement initial et depuis 1994, il est devenu l’un des plus grands succès de la carrière de Carey, atteignant son apogée. numéro un du Billboard Hot 100 pour la première fois en 2019, la chose la plus incroyable est qu’il a atteint plus de positions des années après sa première.

Merch de All I Want For Christmas Is You à Sugar Factory. (Mat Hayward)

L’année dernière, la chanson est revenue au numéro un aux États-Unis avant Noël, prolongeant le règne de Mariah comme l’artiste avec les semaines les plus collectives en premier lieu. Donc un bar ne peut pas battre Mariah et ‘All I Want for Christmas Is You’.

En fait, ce n’est pas la première fois que Mariah répond à ses fans à propos de cette chanson et du look de Noël qu’elle a dans la vidéo. Auparavant, elle se moquait d’une figurine qu’ils lui faisaient pour des boules de Noël et sa réponse était également épique. Vive la Mariah de Noël.