Les bases de Gérone 2021-2022

21/06/2021 à 19:28 CEST

Marc Brugues

Le soleil est revenu. Comme il le fait tous les jours. Comme il l’a fait la saison dernière après l’échec de la promotion contre Elche et comme il l’a fait aussi après les ennuis contre Osasuna, Saragosse et Lugo quelques années auparavant. La liste des déceptions est longue. Très long. Taper sur le dos des encouragements est peu réconfortant dans un tel moment.

L’agacement était grand et l’accident était à nouveau terrible. Pourtant, l’expérience dit qu’il sera digéré. À ce stade, il sera inutile de regretter davantage. En ce sens, Gérone est une fois de plus en retard sur ses rivaux lors de la planification de la saison, mais pas autant que celle-ci. Il y a du temps et, en principe, la « protection économique & rdquor; de la double augmentation de capital de près de 20 millions d’euros y contribuera. Avec ces ingrédients, il est temps de se mettre au travail et de penser à l’exercice 21-22. L’une des œuvres de Prison de Quique Il s’agira de lancer son pouvoir de séduction et de convaincre Francisco Rodríguez de continuer un an de plus. Ça ne sera pas facile. Rien.

Maintenant, les fondations de l’équipe et l’avenir du club sont et semblent très bonnes. Bien qu’il ne monte pas, ce cours 2020-21 a permis de découvrir quelques perles qui doivent être la base de Gérone dans les années à venir. Les hommes aiment Bon Santi, Arnau Martinez ou alors Ramon Terrat, pour la performance, ils ont gagné à avoir plus de rayures et à voir comment le Girona 21-22 est construit autour d’eux. Avec eux, des pièces comme Kébé, Valéry et SOuilla devrait également gagner encore plus d’importance.

Ces valeurs que Gérone a sur la masse salariale sont à la fois des atouts du club. S’il est vrai que la cache et le prix d’un footballeur ne sont pas les mêmes en Première qu’en Deuxième A, la valeur d’Arnau et Bueno, surtout, et aussi de Terrats, Sylla Oui Kébé il est monté.

Des doutes sur le banc

Quant au banc, des doutes sur la continuité de François persister. « Pour le moment, je ne peux pas répondre à la question sur mon avenir. Ma tête a une boucle d’émotions (…) Il est impossible de parler de ma continuité. Je peux seulement dire que je suis très touché car en dix mois que je suis à Gérone, j’ai atteint deux finales et je les ai perdues. Non pas qu’il y ait une épine dedans. J’ai une épée entière & rdquor;. Si quelqu’un pensait que François Je profiterais de la conférence de presse après le choc contre le Rayo pour donner un indice sur ce qu’il fera la saison prochaine, je me suis trompé. Il a suivi la ligne habituelle. Les dernières semaines, peut-être même les mois. Allez sur la pointe des pieds, ne vous mouillez pas et gagnez du temps. Dans une semaine, votre relation contractuelle avec l’entité Montilivi devrait écrire son point final tant que quelque chose n’est pas fait à cet égard au préalable.

Le technicien avait admis lors de l’avant-première, vendredi, que la situation s’était améliorée, qu’il y avait une meilleure harmonie, quoique en d’autres termes, et que j’espère que l’objectif est atteint pour tout voir plus clair. Il n’y a pas eu de promotion, mais un deuxième hit et l’un des plus douloureux en moins d’un an. Par conséquent, jeLa continuité de Francisco est un mystère et jusqu’à ce qu’il soit résolu, Gérone ne réalisera pas son plan pour affronter une autre année en deuxième division.

Les discussions durent depuis des semaines. Il y a longtemps, l’Andalou était clair que ce serait la dernière saison au club. L’inertie positive des deux derniers mois et le play-off qui a suivi ont changé la donne. S’il avait augmenté, le plus probable aurait été la rénovation, mais maintenant plus d’une étape s’ouvre. Oui François Il ne voit pas d’un bon œil rester, Gérone a déjà quelques noms à l’ordre du jour depuis un certain temps.

Juin étant encore épuisé, les bancs de la deuxième division ne sont pas complètement définis. Il y a déjà des clubs qui ont assuré qui sera leur entraîneur pour la saison 21/22 mais il y en a d’autres qui ne l’ont pas fait. C’est exactement ce qui arrive à Montilivi. Pour le moment, une grande question qui devrait être résolue très bientôt. Si ça peut être cette semaine, ça le sera.