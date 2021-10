Les bases des NFT [Infographic]

Si vous utilisez essentiellement les médias sociaux, vous auriez certainement remarqué l’intérêt croissant pour les NFT, ou « jetons non fongibles », en tant que véhicule d’achat et de vente d’œuvres d’art numériques. Alignés sur la poussée plus large de la crypto-monnaie, les NFT sont devenus la dernière tendance technologique, les gens paient des milliers, voire des millions, pour posséder des œuvres d’art numérique exclusives, que beaucoup affichent ensuite sur leurs profils sociaux.

C’est devenu une forme de crédibilité populaire, voire de prestige, à certains égards. Mais pour ceux qui regardent de l’extérieur, il peut être difficile de comprendre comment les NFT fonctionnent réellement et comment ils s’appliquent à l’espace de connexion numérique plus large.

En tant que définition de base, « non fongible » signifie unique, un jeton qui ne peut pas être échangé contre autre chose. Il n’y a qu’un seul NFT vendu, ce qui offre ensuite aux artistes numériques une nouvelle façon de vendre leur travail et de suivre l’utilisation ultérieure.

Avec les NFT, qui sont achetés et vendus via la blockchain, la propriété réelle de chaque pièce est traçable pour la première fois, ce qui change le jeu pour l’utilisation et la réutilisation, et rapproche l’art numérique du commerce d’art classique.

Et avec Instagram, Facebook, TikTok et Twitter qui cherchent tous à s’appuyer sur cette tendance, vous pouvez vous attendre à en voir beaucoup plus sur le front NFT se répandre dans vos flux de médias sociaux. En tant que tel, cela vaut probablement la peine d’approfondir vos connaissances, c’est à cela que sert cet aperçu de l’équipe d’Expensivity.

L’infographie ci-dessous décrit les bases des NFT, ce qui permet de brosser un tableau plus clair de leur fonctionnement et de leur signification dans l’éco-sphère numérique en évolution rapide.

Cela vous amènera peut-être à investir dans votre première pièce numérique.