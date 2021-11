Les baskets rétro sont la dernière tendance revendiquée par les filles

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les mocassins et les sabots ne sont pas les seules silhouettes tendance à prendre d’assaut les rues de la ville et les flux Instagram !

En plus de représenter le sac ceinture Everywhere de Lululemon, les It Girls du monde entier ramènent des styles de baskets classiques de New Balance, Reebok, Nike et plus encore. Alors, quel est l’attrait, demandez-vous? Au début, nous n’étions pas sûrs, mais après avoir vu tant de femmes de tous âges bercer les baskets à l’ancienne, nous avons réalisé que les silhouettes offraient un équilibre parfait entre utilité et style.

De plus, des styles comme les 574s de New Balance ou les baskets Club C 85 de Reebok peuvent être portés avec à peu près n’importe quoi. Que vous portiez un jean, un short de vélo, un jogging ou une robe à enfiler, ils ajoutent une touche sportive à n’importe quelle coupe tout en soutenant vos précieuses semelles lors d’une journée de courses bien remplie.

Pour plus d’inspiration de style, prenez des notes de Lucy Hale, Bella Hadid ou Emily Ratajkowski— Ils ont tous été aperçus en train de représenter les styles tendance si facilement.

Ci-dessous, nous avons rassemblé 11 styles de baskets rétro qui vous aideront à ressembler à une It Girl.