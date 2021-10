Les Baskonia font leurs débuts en Euroligue aux dépens du Panathinaikos

10/12/2021 à 23:17 CEST

Baskonia a fait ses débuts en Euroligue mardi avec une victoire sur le Panathinaikos (81-79) dans un duel qui s’est décidé dans les derniers instants grâce à trois rebonds offensifs de Vitoria qui leur ont donné six points et une bonne défense finale de l’Uruguayen Jayson Granger sur le Grec Ioannis Papapetrou, qui a raté le triple qui aurait renversé le score final.

BASKONIE, 81

(15 + 25 + 21 + 20): Granger (12), Giedraitis (16), Fontecchio (16), Costello (1), Nnoko (4) -cinq de départ-, Baldwin IV (7), Marinkovic (3), Enoch (7), Sedekerskis (15) et Kurucs.

PANATHINAIKOS, 79

(17 + 18 + 24 + 20) : Macon (7), Sant-Roos (9), Papapetrou (22), Okaro White (7), Papagianis (2) -cinq titulaires- Perry (9), Nedovic (5) , Floyd (2), Kaselakis (2) et Evans (8).

ARBITRES

Borys Rhyzyk (Ukraine), Fernando Rocha (Portugal) et Anne Panther (Allemagne). Sans éliminé.

INCIDENTS

Match correspondant à la troisième journée de l’Euroligue joué devant 7.602 spectateurs à la Fernando Buesa Arena (Vitoria).

La première victoire européenne des Basques C’est venu après que les hommes de Dusko Ivanovic ont donné une continuité au niveau défensif montré au cours des derniers jours et des bonnes minutes du Lituanien Tadas Sedekerskis, qui a terminé avec 22 crédits d’évaluation, le même que le meneur uruguayen, qui a donné une autre leçon sur la façon de suivre le rythme. avec une allumette.

L’Italien Simone Fontecchio et le Lituanien Rokas Giedraitis se sont constamment menacés de l’extérieur et ont réussi à inscrire six 3 points entre eux contre un Le Panathinaikos qui s’est trop appuyé sur l’inspiration de Ioannis Papapetrou (note 24), mais c’était tout près de commencer la victoire à Vitoria grâce au succès de Daryl Macon.

Baskonia est mieux entré dans le match que le Panathinaikos l’entraîneur Dimitris Priftis a donc été contraint d’arrêter le match après 90 secondes de jeu. Les Hellènes ont réagi par l’intermédiaire de Daryl Macon, mais Rokas Giedraitis a marqué le toit de son équipe. Les rotations ont amélioré les Grecs, qui ont égalé les forces du tir extérieur et forcé deux revirements consécutifs pour aller de l’avant après les dix premières minutes, 15-17.

Tadas Sedekerskis a brillé à la Buesa Arena

| ACBPHOTO

La sortie de la piste Steven Enoch a apporté des solutions plus offensives à Baskonia, qui a d’autre part déséquilibré sa défense et payé les erreurs, il n’a donc pas pu ouvrir une brèche.

Huit points du Lituanien Tadas Sedekerskis dans la dernière ligne droite du deuxième tour et plusieurs actions défensives positives de l’équipe Baskonista ont clôturé une première mi-temps égale au cours de laquelle les locaux l’ont emporté par un serré 40-35.

Le troisième chapitre a commencé par un échange de triples dont Baskonia a bénéficié grâce à la l’adresse au tir de l’uruguayen Jayson Granger et de l’italien Simone Fontecchio, l’un des plus réguliers des Catalans, qui a réussi à porter le revenu à 11 points dans les premières mesures.

Steven Enoch a récolté sept points et cinq rebonds

| .

Mais Ioannis Papapetrou a tenu à entretenir la flamme des Hellènes avec 15 points pratiquement suivi qu’ils ont tourné l’accident, jusqu’à ce qu’un triple sur la corne de la Serbe Vanja Marinkovic a redonné l’avantage à Baskonia avec dix minutes d’avance, 61-59.

Howard Sant-Roos a rejoint la menace du grec Ioannis Papapetrou, mais deux triples baskonistas ont ouvert un petit écart qui a apporté la tranquillité au jeu des hommes de Dusko Ivanovic, poussé par la griffe de Tadas Sedekerskis, qui semblait rebondir, marquer et défendre quand son équipe avait le plus besoin de lui.

Daryl Macon est arrivé à ébullition avec huit points consécutifs dans les moments chauds du match pour mettre une égalité à 79-45 secondes de la fin, mais un troisième rebond offensif consécutif a permis à Baskonia de conserver son avance, 81-79, et prendre le match après une bonne défense finale.