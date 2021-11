Les Baskonia paient cher leur mauvais départ face au CSKA

20/11/2021 à 00h29 CET

.

Bitci Baskonia a payé cher son mauvais départ face au CSKA Moscou, qui a contrôlé le score dès l’entame pour battre Vitoria 74-80, qui a tenu le coup jusqu’aux dernières secondes mais a été victime des erreurs du passé.

BAS

CSK

Basconie

(8 + 18 + 15 + 33): Baldwin (18), Granger (12), Giedraitis (11), Sedekerskis (3) et Enoch (14) -cinq de départ-, Lamar Peters (1), Fontecchio (9), Nnoko (3) et Marinkovic (3)

CSKA

(23 + 12 + 19 + 26) : Shved (6), Lundberg (11), Kurbanov (2), Shengelia (15), Voigtmann (16) -cinq départs-, Bolomboy (2), Ukhov (2), Hackett (-), Antonov (-), Clyburn (16), Milutinov (3) et Grigonis (7).

Arbitres

Ilija Belosevic (Serbie), Sreten Radovic (Croatie) et Sergio Silva (Portugal). Ils ont éliminé Granger (40′).

Pavillon

Arène Fernando Buesa. 8 104 spectateurs.

Les 20 revirements des locaux ont beaucoup pesé durant le match et les ont empêchés de jouer face à face contre l’équipe moscovite, ce qui a donné l’impression d’avoir une plus grande maîtrise du duel que ne le montrait le tableau d’affichage.

Le jeu intérieur du CSKA a commencé dominé par Johannes Voigtmann (16 points) et Tornike Shengelia (15 points) qui a laissé le témoin à Will Clyburn (16 points), qui a parfaitement lu le jeu en tout temps.

Steven Enoch Il était encore une fois le meilleur des Catalans avec 19 crédits d’évaluation et a confirmé qu’il était appelé à être un joueur avec lequel il fallait compter cette saison, bien que les échecs dans le sens du jeu aient fini par couler les locaux dans ce match.

Il a été difficile pour les deux équipes d’entrer dans le match. Des erreurs se sont produites au cours des cinq premières minutes jusqu’à ce que Johannes Voigtmann, avec 11 points consécutifs et trois triples a ouvert un écart important pour le CSKA, qui a commencé le duel dès le premier quart-temps avec 8-23.

Les sept revirements des Baskoniens au premier tour ont ouvert une grave blessure à l’équipe de Neven Spahija, déterminé que ses élèves donneraient au jeu beaucoup plus de vitesse.

Mais les locaux n’ont pas pu arrêter l’hémorragie des pertes et des erreurs, permettant aux Russes de conserver l’avantage.

Alexey Shved dominé ses pairs dans toutes les facettes, le jeu intérieur du CSKA a dépassé celui de Baskonia et Will Clyburn a rejoint la production de Johannes Voigtmann et « Toko & rdquor; Sengelia marquer des distances avec les vitorianos.

Chaque panier était un triomphe pour les locaux, qui ont réussi à ralentir le rythme des buteurs russes et ont approché les cinq points au bord de la pause, mais les Moscovites l’ont encore étiré à 26-35, avec vingt minutes d’avance.

La vitesse a été une fois de plus le meilleur allié de Baskonia, qui avec un 9-3 en cinq minutes est revenu pour entrer pleinement dans le jeu, même s’il n’a pas réussi à terminer sa tentative de faire tourner le tableau d’affichage.

Est-ce que clyburn Il a pris les rênes dans les moments importants et a choisi les meilleures options pour que son équipe récupère le revenu perdu, 41-54, après avoir tourné la vis dans son agressivité défensive.

Le début du dernier quart-temps a laissé Baskonia presque sur la toile. Un triple de « Toko & rdquor; Sengelia mettre 15 points au-dessus du CSKA et les Catalans ont dû ramer à nouveau pour tenter de surprendre les Moscovites, qui contrôlaient le match malgré la lutte locale pour revenir dans le match.

Deux triples de Jayson Granger et un panier de Wade Baldwin a ouvert la porte à Baskonia à 2h30 de la fin (67-72), mais Simone Fontecchio il a raté un triple ouvert et deux lancers francs qui ont laissé les locaux sans options, qui ont fini par s’agenouiller, 74-80.