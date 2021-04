Les batailles autour des vaccins Covid-19 peuvent provoquer des troubles politiques mondiaux pendant des années

Même si la vie commence à revenir à un semblant de normalité dans certaines parties du monde grâce au succès des efforts de vaccination, un nouveau rapport constate que la pandémie de Covid-19 continuera à avoir de graves répercussions sur le monde.

Les agences de renseignement américaines ont publié mardi leur rapport annuel non classifié d’évaluation des menaces, offrant des points de vue sur les défis mondiaux allant des tensions avec la Chine à la diplomatie nucléaire avec l’Iran en passant par les dangers de l’extrémisme violent national.

Mais la partie la plus troublante du document de 27 pages, que de hauts responsables du renseignement présentent au Congrès mercredi en sessions ouvertes et fermées, est la section sur la façon dont la pandémie de coronavirus définira notre monde pour les années à venir.

À court terme, les économies des pays durement touchés et à faible revenu en souffriront, et l’accès à des soins de santé adéquats pour les plus vulnérables diminuera. À long terme, de grandes puissances comme la Chine, la Russie et les États-Unis se battront pour obtenir une influence mondiale, les séparant potentiellement au lieu de se rapprocher à un moment où le monde a le plus besoin de coopération.

En termes simples, c’est une image sombre.

Comment le coronavirus façonnera notre monde à court terme

L’impact le plus immédiat sera une calamité économique.

«Les retombées économiques de la pandémie sont susceptibles de créer ou d’aggraver l’instabilité dans au moins quelques – et peut-être dans de nombreux – pays, car les gens deviennent plus désespérés face à des pressions interdépendantes qui incluent des ralentissements économiques durables, des pertes d’emplois et des chaînes d’approvisionnement perturbées. », Lit-on dans le rapport. «Certains pays en développement durement touchés connaissent des crises financières et humanitaires, augmentant le risque de flambées migratoires, d’effondrement des gouvernements ou de conflits internes.»

Réfléchissez à cela un instant: c’est la communauté du renseignement américain, l’une des plus grandes collections d’espions et d’analystes au monde, affirmant que les difficultés financières provoquées par le coronavirus pourraient fomenter ou aggraver «l’instabilité» dans «peut-être de nombreux» pays. «Les implications économiques et politiques de la pandémie se répercuteront dans le monde pendant des années», écrivent-ils.

Les anciens hauts responsables du renseignement avec lesquels j’ai parlé sont d’accord avec cette évaluation. «C’est une dure vérité», m’a dit James Clapper, qui a été directeur du renseignement national de 2010 à 2017. «Cette évolution – associée aux impacts du changement climatique – ne fera pas un avenir très rose à moins que l’humanité se ressaisisse, et bientôt.»

La partie économique sonne certainement juste: l’économie mondiale a diminué de 3 à 4% l’année dernière, alors que nous avons été bombardés d’images de restaurants, de magasins et d’usines fermés. Selon l’Organisation internationale du travail, environ 114 millions de personnes dans le monde ont perdu leur emploi l’année dernière.

Les dégâts aux États-Unis étaient si importants qu’ils ont conduit les présidents Donald Trump et Joe Biden à proposer, et le Congrès à approuver, des milliards de dollars d’aide économique juste pour maintenir l’économie américaine à flot. Des millions de personnes dans le monde n’obtiendront pas une telle bouée de sauvetage de la part de leurs gouvernements, et ils finiront peut-être par exiger plus des fonctionnaires que les gouvernements ne peuvent leur fournir. Lorsque cela se produit, une crise s’ensuit généralement.

«De nombreux pays pauvres atteignent la limite de ce qu’ils peuvent faire en ce qui concerne l’utilisation de mesures de relance et de politiques sociales alimentées par la dette pour amortir les retombées continues de la pandémie», a déclaré Thomas Bollyky, chercheur principal pour la santé mondiale, l’économie et le développement à le Conseil des relations extérieures. «Quelque chose doit donner.»

Nous constatons déjà les effets de cette souffrance économique. La pandémie «a poussé l’insécurité alimentaire dans le monde à son plus haut niveau en plus d’une décennie», indique le rapport. «Le nombre de personnes connaissant des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë a doublé, passant de 135 millions en 2019 à environ 270 millions l’année dernière, et devrait passer à 330 millions d’ici la fin de l’année.»

Une autre préoccupation immédiate est que ceux qui nécessitent des soins médicaux risquent de ne pas recevoir de soins adéquats car tant de ressources sont consacrées à la pandémie.

«Les perturbations liées au COVID-19 dans les services de santé essentiels – tels que les vaccinations, la fourniture de l’aide et les programmes de santé maternelle et infantile – augmenteront la probabilité d’urgences sanitaires supplémentaires, en particulier parmi les populations vulnérables dans les pays à faible revenu», estime la communauté du renseignement .

Un exemple spécifique du rapport est la façon dont des millions de personnes en Afrique subsaharienne ont connu des perturbations dans les traitements contre le VIH / sida, ainsi qu’une baisse des campagnes de vaccination contre la polio et la rougeole «dans des dizaines de pays». De tels retards dans le soutien médical persisteront probablement dans le futur: le coronavirus n’a pas à infecter tout le monde pour menacer sa santé.

Comment le coronavirus façonnera notre monde dans les années à venir

La communauté du renseignement américaine évalue également qu’il y aura des impacts à long terme qui sèment le trouble dans notre monde.

«Les États ont du mal à coopérer – et dans certains cas sapent la coopération – pour répondre à la pandémie et à ses retombées économiques, d’autant plus que certains gouvernements se replient sur eux-mêmes et remettent en question les mérites de la mondialisation et de l’interdépendance», a écrit la communauté du renseignement américaine. «Certains gouvernements, comme la Chine et la Russie, utilisent des offres de fournitures médicales et de vaccins pour essayer de renforcer leur position géopolitique.»

C’est un point important et exaspérant. Au lieu que les nations travaillent ensemble pour résoudre un problème mondial, les pays en lice pour l’influence ont suivi leur propre chemin.

Ils se sont engagés dans deux phénomènes: le «nationalisme vaccinal» et la «diplomatie vaccinale». La partie «nationalisme», c’est quand les dirigeants d’une nation donnent la priorité à leur propre peuple pour la vaccination, même au point de stocker des vaccins, au détriment du reste du monde. La partie «diplomatie» est lorsque les pays partagent leurs approvisionnements en vaccins avec d’autres pays moins par pure bonne volonté et plus pour gagner la faveur politique et diplomatique de l’État bénéficiaire.

Les États-Unis, par exemple, étaient coupables de nationalisme vaccinal sous l’administration Trump, refusant de contribuer aux efforts mondiaux de vaccination en gardant des flacons à l’usage exclusif des Américains. Cela a quelque peu changé sous le président Joe Biden, car il a engagé des milliards de dollars pour soutenir une campagne mondiale de vaccination coopérative et a promis 4 millions de flacons au Canada et au Mexique. (Certains affirment cependant que les États-Unis pourraient faire plus.)

Et alors que les cas montent rapidement en Inde, New Delhi a décidé de réduire ses exportations de vaccins pour s’assurer qu’elle en a assez chez elle.

De nombreux pays utilisent la diplomatie vaccinale pour leurs propres intérêts. Comme The Verge l’a noté le mois dernier, la Chine et la Russie ont toutes deux développé leurs propres vaccins et les utilisent pour renforcer leurs alliances dans le monde. Cela pourrait être un problème pour la protection mondiale contre le coronavirus, en particulier dans le cas de Pékin. Un haut responsable chinois a admis que ses vaccins produits dans le pays ne sont pas aussi efficaces pour prévenir Covid-19.

Il y a aussi des ramifications pour la politique étrangère américaine. Par exemple, les États-Unis entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec l’Amérique latine, mais Pékin et Moscou inondent la région de vaccins afin que les gouvernements se rapprochent d’eux plutôt que de Washington.

Le cocktail toxique du «nationalisme vaccinal» et de la «diplomatie vaccinale» ne fera qu’éroder davantage la confiance entre les nations et augmenter probablement les tensions, affirment les experts et la communauté du renseignement américain. C’est, pour le moins dire, un gros problème.

«Cette évaluation désastreuse de la pandémie de Covid-19 devrait être un autre signal aux dirigeants politiques que faire cavalier seul dans sa pandémie suit un cours qui est au péril de leur nation», m’a dit Bollyky.