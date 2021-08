Les batailles LEGO Star Wars « arrivent bientôt » sur Apple Arcade

Apple a annoncé aujourd’hui un nouvel ajout à sa plate-forme d’abonnement aux jeux Apple Arcade. LEGO Star Wars Battles sera bientôt lancé sur la plate-forme, ce qui représente la première fois que LEGO lance un jeu au sein du service Apple Arcade.

Avec Star Wars Battles, les joueurs pourront mener leurs personnages dans des batailles PvP multijoueurs en temps réel dans des arènes inspirées de lieux emblématiques de toute la galaxie.

« Que se passe-t-il lorsqu’un Ewok affronte un Tusken Raider ? Un troupeau de porgs peut-il affronter un stormtrooper dans une impasse? Chewbacca pourrait-il affronter Boba Fett ? Qui gagnerait dans une confrontation entre Yoda et Dark Vador ?

Avec LEGO Star Wars Battles, les joueurs doivent maîtriser les deux côtés de la Force en découvrant des combinaisons uniques d’unités et en construisant votre stratégie avec des personnages de l’univers entier de Star Wars.

Le jeu propose également :

Tower Defense : construisez des tours LEGO sur le champ de bataille pour défendre votre base ou avancez sur le champ de bataille et capturez le territoire de vos adversaires ; Collectionnez et améliorez : découvrez 40 unités de toutes les époques de l’univers Star Wars, dont des véhicules tels que des AT-AT, des AT-RT, des Y-wings, des chasseurs TIE et des personnages de films ; Libérez des capacités uniques : utilisez Force Slam de Dark Vador pour arrêter les ennemis dans leur élan, jetez-les de côté avec Force Push de Luke Sywalker, et plus encore ; Explorez la galaxie en combattant à travers les époques et choisissez une arène inspirée des lieux emblématiques de Star Wars, notamment Naboo, Hoth et Geonosis.

LEGO Star Wars Battles est produit par TT Games, et les utilisateurs peuvent déjà pré-commander le jeu ici.

Découvrez tous les jeux disponibles sur la plateforme Apple Arcade ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :