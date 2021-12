Les bateaux-taxis de Mumbai commenceront à partir de janvier ! Des trajets aux tarifs, voici tout ce qu’il faut savoir sur les services

Le service de bateau-taxi devrait être inauguré la première semaine de janvier 2022 par PM Modi.

Les services de bateau-taxi de Mumbai commenceront en janvier 2022 et ces services très attendus devraient assurer la connectivité entre le terminal de croisière domestique de Ferry Wharf et les terminaux de Belapur et Nerul. Selon un rapport d’IE, des routes ont été attribuées par le gouvernement, telles que le terminal de croisière international vers Elephanta, le terminal de croisière domestique (DCT) vers Rewas, Dharamtar, Karanjade, le terminal de croisière domestique vers Belapur, Nerul, Airoli, Vashi, les îles Khanderi et Jawaharlal Nehru Port (JNPT), à divers opérateurs. Selon les opérateurs, DCT à JNPT, et plus tard Navi Mumbai, sera la route la plus recherchée. Actuellement, il n’y a pas d’installations infra à Vashi et à Airoli.

Quand commenceront les nouvelles lignes de bateaux-taxis à Mumbai ?

Selon les sources (à Mumbai Port Trust et au gouvernement de l’État) citées dans le rapport, le service de bateau-taxi devrait être inauguré au cours de la première semaine de janvier 2022 par le Premier ministre Modi. Actuellement, il y a trois opérateurs prêts. Un quatrième, selon les officiers de Mumbai Port Trust, pourrait se joindre une fois que leur catamaran aura été certifié apte dans les 2-3 prochains mois.

Quand ont commencé les travaux d’aménagement du terminal des bateaux-taxis et catamarans ?

Le travail du projet a été accéléré après que Nitin Gadkari est devenu le ministre de l’Union pour la navigation. Le Mumbai Port Trust a construit le terminal de croisière domestique et CIDCO a commencé à développer les terminaux de Navi Mumbai. Les itinéraires ont été tracés par le Conseil maritime du Maharashtra. Le MbPT a également développé une jetée en béton aux îles Khanderi.

Quels seront les tarifs des bateaux-taxi ?

Selon les agents, les tarifs sont actuellement élevés, et une fois qu’un opérateur obtient un grand catamaran, les tarifs peuvent être diminués. Les tarifs du terminal de croisière domestique à Navi Mumbai se situeront entre 1 200 et 1 500 Rs par passager, tandis que le tarif pour le JNPT peut être d’environ 750 Rs, a déclaré un opérateur. Un autre opérateur a déclaré que le tarif de DCT à Mumbai au port de Jawaharlal Nehru et à Navi Mumbai serait de Rs 800 à Rs 1 100.

Combien de temps un bateau-taxi prendra-t-il pour atteindre Navi Mumbai ?

De DCT à Navi Mumbai, ce sera un ferry de 30 minutes et de DCT à JNPT, cela prendra 15 à 20 minutes, selon les opérateurs. Les agents de MbPT et MMB ont déclaré que les services de bateau-taxi peuvent fonctionner de 300 jours à 330 jours par an et que ces services ne fonctionneront pas en cas de pluies extrêmement abondantes. La fréquence de ces taxis devrait être élevée le matin et le soir.

Quel est l’état actuel du projet de transport par eau sur la côte ouest?

Le projet d’établir le transport par eau sur la côte ouest de Mumbai a changé de mains et de nombreuses agences gouvernementales comme la Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC). Actuellement, MMB construit des jetées à certains endroits, mais au cours des deux dernières décennies, peu de progrès ont été réalisés.

