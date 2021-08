Les batteries au sodium : ce sont celles qui remplaceront les batteries au lithium | Moteur

Il en va de même pour les nouvelles batteries au sodium qui atteindront les voitures électriques et remplaceront le lithium, un matériau dont les prix augmentent considérablement.

Le lithium est l’élément chimique le plus souvent présent dans les batteries de voitures électriques. Cependant, ce n’est pas un matériau avec des sources d’extraction infinies. En fait, les craintes de pénurie de lithium font monter en flèche les prix. Cela a conduit l’industrie à essayer de trouver une alternative, et il semble qu’elle l’ait trouvée. Il en va de même pour les nouvelles batteries au sodium qui atteindront les voitures électriques et remplaceront le lithium.

L’industrie prévoit déjà une manque d’approvisionnement en lithium en 2022 causé par la forte demande que subit le marché en raison de l’irruption de la voiture électrique et de ses dérivés électrifiés, ainsi que de la majorité des composants électroniques que nous utilisons au quotidien. La demande pour cet élément chimique devrait tripler dans les années à venir, atteignant le 1,12 million de tonnes en 2025, selon le journal El Mundo.

Les nouvelles batteries au sodium qui atteindront les voitures électriques et remplaceront le lithium

Face à des attentes aussi sombres, plusieurs entreprises travaillent depuis des années pour trouver et développer une alternative aux batteries lithium-ion actuelles. Plus précisément, il s’agit du géant chinois de la batterie CATL qui a commencé à travailler sur des prototypes de batteries créés à partir de sodium, un autre métal mou qui pourrait résoudre la pénurie de lithium à l’avenir et qui fait l’objet d’études depuis des années.

CATL attend avec impatience votre propre chaîne d’approvisionnement en 2023, une chaîne qui permet de fabriquer des batteries au sodium de manière rentable. Selon CH, ces batteries ont une densité énergétique plus faible, elles peuvent donc contenir moins d’énergie que les batteries lithium-ion. Cependant, les batteries sodium-ion offrir une charge plus rapide (ils atteignent 80% de leur charge en 15 minutes, selon CATL) et meilleure résistance au froid.

De plus, ces nouvelles batteries sodium-ion ne contiennent pas de lithium, cobalt ou nickel, les trois principaux métaux utilisés dans les batteries d’aujourd’hui : nickel-cobalt-aluminium (NCA), nickel-cobalt-manganèse (NCM) et lithium-phosphate de fer (LFP). Par conséquent, il offre un avantage concurrentiel, car la production ne serait pas affectée même lorsque les pénuries de lithium étaient plus graves.

Des travaux sont déjà en cours sur deux générations de ces batteries sodium-ion

La première génération de ces batteries au sodium aura une capacité de 160 Wh/kg et ils sont conçus pour les voitures. Elles sont encore loin des moyennes de densité des batteries au lithium, qui oscillent entre 200 et 250 Wh/kg. Malgré cela, CATL assure que sa capacité pourra être améliorée à l’avenir, avec une deuxième génération déjà en développement avec un objectif de 200 Wh/kg.

Nous avons interrogé l’expert en technologie et Web Manager de Computer Hoy, Jesús Maturana, à propos des batteries au sodium : « Le passage à l’électricité dans les voitures sur-demande de batterie au lithium et malheureusement dans ce cas, c’est un élément fini. La demande attendue de lithium, dont nous nous souvenons qu’elle alimente les batteries des téléphones portables, ordinateurs portables, vélos, scooters, voitures et pratiquement tous les appareils actuels alimentés par batterie, va tripler au cours des cinq prochaines années”.

Maturana ajoute que « trouver un alternative moins chère à fabriquer et ayant une densité énergétique plus élevée c’est la voie à suivre ». L’expert en technologie souligne qu’« il faut noter que la technologie CATL n’utilise pas non plus d’électrodes qui finissent par s’user avec le temps, ce qui pourrait aussi améliorer leur dégradation », bien qu’il soit également réservé à l’égard de cette nouvelle technologie : «Il reste à voir comment ces batteries fonctionnent, les vitesses de charge et la dégradation de la première génération puisqu’il marquera, dans une large mesure, le succès de ce type de batteries”.

Pour le moment, aucun chiffre de prix des batteries au sodium. Cependant, il s’agit du sixième élément le plus répandu sur Terre, ce qui devrait rendre les batteries moins chères, même si cela dépendra du degré de pureté du sodium nécessaire à sa fabrication.

