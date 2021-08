Les batteries au sodium déjà fonctionnelles comme solution au manque de lithium pour répondre à la demande de voitures électriques | Moteur

L’augmentation de la demande de véhicules électriques a poussé le secteur de l’énergie à rechercher la vie pour pouvoir continuer à satisfaire le besoin de batteries pour les années à venir, trouvant un grand allié dans le sodium.

Comme si cela ne suffisait pas avec les plusieurs millions de smartphones vendus par mois dans le monde, les batteries au lithium ont désormais un problème plus important sous la forme de voitures et de motos électriques.

La très forte demande de lithium dans tous les secteurs a rendu les prévisions pour 2022 très peu optimistes, année où la demande dépassera l’offre.

Par conséquent, du géant chinois de la batterie CATL, ils ont commencé à batteries de prototypage créées à partir de sodium, un autre métal mou qui pourrait résoudre la pénurie de lithium à l’avenir et qui fait l’objet d’études depuis des années.

Parmi les projets de la société chinoise figure le créer une chaîne d’approvisionnement stable d’ici 2023 qui puisse fabriquer des batteries sodium-ion avec profit.

Ces batteries, qui font toujours l’objet d’une enquête, ont une densité énergétique plus faible, ils peuvent donc contenir moins d’énergie que le lithium, mais en contrepartie, ils se chargent plus rapidement et sont plus résistants au froid, ils sont donc idéaux dans les climats extrêmes.

Les batteries au lithium sont l’un des éléments les plus importants pour de nombreux appareils. Aujourd’hui, l’industrie est confrontée à un problème, celui du recyclage des batteries pour véhicules électriques.

En outre, les batteries sodium-ion ne contiennent pas de lithium, cobalt et nickel, les principaux métaux utilisés dans les trois principales technologies de batterie d’aujourd’hui : les batteries Nickel-Cobalt-Aluminium (NCA), Nickel-Cobalt-Manganèse (NCM) et Lithium Fer Phosphate (LFP).

Ceci signifie que votre production ne serait en aucun cas affectée peu importe à quel point le reste du secteur des batteries était en crise.

Concernant le prix, aucun chiffre n’a été donné non plus, On a seulement dit que puisque le sodium est le sixième élément le plus répandu sur Terre, les batteries devraient être bon marché, bien que cela dépende du degré de pureté du sodium requis.

La demande de lithium de 2020 à 2025 triplera, atteignant 1,12 million de tonnes au milieu de la décennie, ce qui rend plus que jamais nécessaire de changer de modèle de batterie actuel si l’on veut continuer à miser sur le véhicule électrique comme solution au changement climatique.