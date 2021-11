Les batteries au sodium pourraient être la solution à la pénurie de batteries pour voitures électriques | La technologie

L’avenir est tellement électrique que les grandes entreprises s’efforcent de trouver de nouvelles options qui permettent à l’activité de continuer. Les batteries au sodium sont l’une des possibilités sur la table.

Le sodium est un élément léger qui s’ionise facilement en abandonnant un de ses électrons. Dans une cellule, ces ions vont et viennent entre deux plaques de charges opposées, générant un courant. Cela semblait être un moyen prometteur d’alimenter une maison ou une voiture.

Mais ensuite, le lithium est apparu, un élément juste au-dessus du sodium dans le tableau périodique. En 1991, Sony sort la première batterie lithium-ion rechargeable, suffisamment petit et portable pour alimenter vos caméras vidéo portables.

Les avantages du lithium sont qu’il est plus léger et plus facile à travailler que le sodium, c’est pourquoi une industrie des batteries a émergé autour de lui.

Les entreprises et les laboratoires de recherche se sont précipités pour mettre plus d’énergie dans moins d’espace et le sodium a pris du retard dans l’utilisation et le développement de nouvelles technologies.

C’est pourquoi il était surprenant cet été que CATL, société chinoise spécialisée dans les batteries, annonce que le sodium aurait un rôle dans l’avenir de l’électricité.

CATL, comme ses concurrents, est une entreprise basée sur le lithium. Mais à partir de 2023, il commencera à placer des piles au sodium à côté des piles au lithium. à l’intérieur des batteries qui alimentent les voitures électriques.

Les raisons sont multiples, expliquent-ils dans l’entreprise. Tout d’abord parce que le sodium est moins cher que le lithium et fonctionne mieux dans les climats froids.

Deuxièmement, parce que d’ici la fin de la décennie, le monde sera à court de matières premières pour les batteries au lithium, et sans nickel ni cobalt. Alors maintenant que l’électrification se fait à grande échelle, il est temps de se diversifier.

Planifier des rénovations ou planifier des déménagements ? Combien me donnent-ils avec chacun ? Comment puis-je les commander ? Dans ce rapport, nous répondons à toutes vos questions avec un guide pour vous aider à acheter une voiture.

Et est-ce que le lithium n’est pas exceptionnellement rare, mais les gisements sont concentrés dans des endroits difficiles d’accès et donc l’extraction est compliquée.

Des entreprises comme CATL se font concurrence pour s’assurer une partie de l’approvisionnement des mines, situées principalement en Australie et dans les Andes.

Ces problèmes sont encore pires pour le nickel et le cobalt., car 70% de ce qui est extrait dans le monde vient de la République Démocratique du Congo.

Mais tant qu’il reste du lithium pour alimenter les batteries des VE du futur, il ne pourra pas faire face à toute l’électricité qui émergera au cours de cette décennie, d’où les chercheurs ont engagé à travailler avec le sodium, un minéral que l’on trouve presque partout sur la planète.

L’avenir passera par le matériel qui a tout déclenché, et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde, car sinon il serait impossible de maintenir ce rythme électrique.