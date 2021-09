Les batteries de l’iPhone 13 excellent positivement en streaming vidéo par rapport à l’iPhone 12

Apple a beaucoup amélioré la durée de vie de la batterie de son iPhone 13, notant par exemple que le 13 Pro Max offre la plus longue durée de vie de la batterie d’un iPhone. Cependant, lorsque vous regardez les comparaisons de batteries d’Apple par rapport à la gamme iPhone 12, ce sont les performances de streaming vidéo que la société a obtenues avec ses nouveaux smartphones qui se démarquent vraiment.

iPhone 12 mini : 10 heures

iPhone 12 : 11 heures

iPhone 12 Pro : 11 heures

iPhone 12 Pro Max : 12 heures

iPhone 13 Mini : 13 heures

iPhone 13 : 19 heures

iPhone 13 Pro : 20 heures

iPhone 13 Pro Max : 25 heures

La gamme iPhone 13 comprend de nouveaux écrans basse consommation, une puce A15 plus efficace, des batteries plus grosses et des composants plus économes en énergie, qui apportent tous des améliorations spectaculaires lors de la diffusion en continu, comme le montrent les chiffres ci-dessus.

Par exemple, Apple affirme que lors de la diffusion de vidéos, les iPhone 13 Pro et Pro Max durent respectivement neuf heures et 13 heures de plus que les modèles équivalents de l’année dernière. En prenant la même métrique, la batterie de l’iPhone 13 mini gère 13 heures, ce qui est plus long que même l’iPhone 12 Pro Max.

Avec les services de streaming vidéo si omniprésents de nos jours, sans parler d’Apple TV+ (et indirectement, Fitness+), Apple a clairement pris en compte les calculs impliqués dans les optimisations de puissance qu’il a réalisées grâce à l’intégration étroite de son matériel et de ses logiciels.

Bien sûr, la durée de vie de la batterie varie selon le cas d’utilisation et de nombreux autres facteurs, donc les résultats réels varieront, mais s’ils sont proches de ce que prétend Apple, regarder votre émission préférée devrait être un jeu d’enfant sur ces derniers appareils.

(H/T à Jack pour l’avoir signalé !)