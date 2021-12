Les batteries flexibles, semblables à du papier et biodégradables sont ici | La technologie

L’un des problèmes les plus importants avec les batteries est qu’elles sont très polluantes. Ces scientifiques singapouriens ont résolu le problème.

Ongle batterie il s’agit essentiellement d’une boîte remplie de produits chimiques hautement abrasifs et nocifs pour l’environnement. Et il y en a des milliards dans le monde.

Si dans les décennies à venir nous allons passer aux voitures électriques et utiliser de plus en plus d’appareils sans fil, il est essentiel que Nous réduisons la toxicité des batteries.

Les scientifiques de l’Université technologique de Nanyang ont réussi. ils ont développé une batterie fine et flexible comme le papier, qui est également biodégradable. Vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture.

C’est une batterie de seulement 0,4 mm d’épaisseur, qui peut être plié comme du papier et fonctionne toujours en douceur.

Malgré sa petite taille, 4x4cm, il peut alimenter un ventilateur pendant 45 minutes.

Comme l’explique New Atlas, la batterie est composée de une feuille de papier cellulosique, qui a été renforcé avec un hydrogel pour combler les espaces entre les fibres de cellulose.

Sur les deux faces du papier se trouvent les électrodes, l’anode et la cathode, qui ont été sérigraphiées.

L’encre conductrice de l’anode est composée de zinc et carbone, tandis que la cathode a été imprimée avec nickel et manganèse.

Après ce processus, la batterie est immergée dans une solution électrolytique et appliquée une fine couche d’or aux deux électrodes, pour augmenter leur conductivité.

Le résultat est une batterie de seulement 0,4 m d’épaisseur, flexible et déformable, et surtout biodégradable.

S’il est laissé à l’air libre, il se décompose en un mois.

Le nickel et le manganèse restent sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde, presque comme des minéraux naturels. Le zinc s’oxyde pour former un composé non toxique.

De plus, grâce à sa flexibilité, il peut être utilisé pour créer des vêtements intelligents, des capteurs ou des appareils jetables.

Bien que cette batterie soit déjà terminée, il n’y a pas de données sur sa possible commercialisation.