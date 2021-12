Les batteurs de buzzer les plus longs de la NBA après le 61 pieds de Devonte’ Graham

Un match entre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Thunder d’Oklahoma City ne devrait pas attirer beaucoup d’attention cette saison. Les Pélicans ont été privés de Zion Williamson toute la saison et il ne reviendra pas de sitôt d’une blessure au pied. Les Thunder adoptent une vision à long terme de leur reconstruction et ne s’attendent pas à être compétitifs avant quelques années de plus. Seuls les Orlando Magic et les Detroit Pistons ont été pires que ces deux équipes toute la saison.

Il est donc parfaitement logique que Thunder-Pelicans nous ait donné non seulement la meilleure fin de saison, mais aussi l’un des plus grands batteurs de buzzer de tous les temps.

Voici la scène : le Thunder était en retrait de trois avec 4,5 secondes à jouer après une paire de lancers francs de Brandon Ingram. Les Pélicans ne voulaient pas risquer que OKC frappe un trois points gagnant, alors ils avaient l’intention de commettre une faute tout de suite. L’entraîneur de la Nouvelle-Orléans, Willie Green, a même déclaré qu’il avait dit aux arbitres qu’ils allaient commettre une faute avant que le ballon ne soit rentré.

Le Thunder a remis le ballon à son gardien vedette Shai Gilgeous-Alexander, et le vétéran des Pelicans, Garrett Temple, a tenté de commettre une faute. Gilgeous-Alexander a lancé un tir de 31 pieds dans l’espoir qu’il tirerait une faute sur trois coups. Les arbitres n’ont jamais appelé la faute. Le coup est entré quand même. Match nul.

La Nouvelle-Orléans a récupéré le ballon sous son propre panier avec 1,4 seconde à jouer. Devonte’ Graham a fait ceci:

C’est un batteur de 61 pieds pour la victoire. Il n’y a jamais eu de tir plus victorieux au buzzer dans l’histoire de la ligue.

Les pélicans gagnent, 113-110. Ils passent à 9-21 sur la saison, tandis que OKC tombe à 8-19.

Regardez combien le tir de Graham est plus long que tous les autres tirs gagnants depuis 2000.

Le tir de Graham est le plus long buzzer-beater gagnant de l’histoire de la NBA, selon Basketball-Reference. C’est en fait huit pieds de plus que le prochain buzzer-batteur gagnant le plus long.

Les plus longs buzzers de l’histoire de la NBA

Devin Harris l’a remporté à 43 pieds en 2009

Je n’en ai toujours pas fini avec ce film de Devin Harris plus d’une décennie plus tard. Cela a été crédité en tant que vainqueur du match de 43 pieds lors d’un match de février 2009 contre les 76ers.

Tyreke Evans étourdit les Grizzlies avec le vainqueur du match de 50 pieds

C’est le buzzer-batteur qui ressemble le plus à celui de Graham. Après qu’OJ Mayo ait frappé un sauteur de feu vert pour mettre les Grizzlies en haut, Tyreke Evans a lancé un tir au-delà de la moitié du terrain qui était de l’argent direct. Les rois gagnent.

Cela a été crédité comme étant à 50 pieds de distance.

Julius Erving bat les Mavs avec un buzzer-beater de 53 pieds en 1986

Erving était un joueur de 35 ans à son avant-dernière saison.

Graham’s a l’air confortablement plus long que tous ceux-là. Bien que ce n’était pas un gagnant, la bombe de 60 pieds de Jerry West pour envoyer un match en prolongation en 1970 mérite également une mention.

Le 89 pieds du Baron Davis est le tir le plus long de l’histoire de la NBA

Notre ami Jon a fait une vidéo dessus :

Devonte’ Graham est désormais le seul dans l’histoire de la NBA, du moins en termes de vainqueurs.

Qui aurait pensé qu’un match Pelicans-Thunder en 2021 serait si amusant ?