Les Beach Boys gagnent au Elton John’s Wembley Extravaganza

“MidSummer Music”, ils l’ont appelé, et c’était un événement. Le 21 juin 1975, Elton John a été la tête d’affiche d’un énorme concert d’une journée au stade de Wembley devant 72 000 spectateurs à guichets fermés. L’un des événements en plein air les plus mémorables de la décennie s’est transformé en un triomphe pour les garçons de la plage.

Présenté par le DJ de la radio BBC Johnnie Walker, les débats ont été ouverts dès 11h30 ce samedi matin par le groupe de rock britannique Stackridge. Ils ont été le premier groupe à signer sur le label Rocket Records d’Elton. Le quatrième album du groupe, Extravaganza, était sorti cinq mois plus tôt.

Ensuite, apportant un peu de soul funky aux débats, étaient les favoris du R&B américain Rufus. Ils faisaient le tour de leur troisième album Rufuised, avec le tube américain “Once You Get Started”. Joe Walsh était encore un artiste solo à l’époque, mais allait bientôt rejoindre les Aigles, qui l’a suivi sur la scène de Wembley. L’apparition a mis en place leur première entrée dans le classement des singles au Royaume-Uni peu de temps après avec “One Of These Nights”. Faisant allusion au partenariat à venir, Walsh les a rejoints pour une reprise de Chuck Berry‘s “Carole”.

Dans la première moitié de son set, Elton a joué des tubes comme “Rocket Man”, “Philadelphia Freedom” et “Bennie and the Jets”. Mais il a ensuite choisi d’interpréter l’intégralité de son nouvel album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Sorti le 19 mai, il passait une troisième semaine au n ° 2 au Royaume-Uni alors qu’il jouait le spectacle. Il comprenait le single “Someone Saved My Life Tonight”, vu ci-dessus dans une performance de 1982.

L’été sans fin arrive à Wembley

Mais comme beaucoup de ses fans ne connaissaient pas les chansons, il était largement perçu comme ayant été aimablement éclipsé par les deuxièmes Beach Boys. Ils sont venus à Londres sur une vague de popularité nostalgique aux États-Unis et l’ont amenée de l’autre côté de l’Atlantique.

Avec leur double compilation Endless Summer en tête des charts américains à l’automne précédent et une deuxième rétrospective, Spirit Of America, qui vient de devenir disque d’or, les Beach Boys étaient bel et bien de retour à la mode, en grande partie pour leur catalogue des années 1960. Cela n’avait même pas d’importance qu’ils ne soient pas apparus dans le palmarès des albums britanniques depuis plus de deux ans.

Un set bourré de succès des Beach Boys a commencé avec “Wouldn’t It Be Nice” (vu ci-dessus dans leur performance Live Aid dans dix ans) et s’est terminé avec “Fun Fun Fun” quelque 22 chansons plus tard. Les vibrations californiennes résonnaient depuis le stade de Wembley et les Beach Boys ont connu l’un des moments forts de leur carrière internationale.



Écoutez les versions studio de la setlist des Beach Boys du spectacle du stade de Wembley.