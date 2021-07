Les Beach Boys gouvernent le Royaume-Uni avec une certaine nostalgie du surf

La longue carrière graphique de les garçons de la plage a inclus plusieurs singles qui n’étaient pas des tubes à la maison, mais sont devenus de grands succès avec leur public énorme et fidèle en Grande-Bretagne. “Then I Kissed Her” de 1967, “Cottonfields” (1970) et “Lady Lynda” de 1979 étaient tous des singles substantiels du Top 10 au Royaume-Uni qui ont complètement raté le compte à rebours américain.

Plusieurs autres singles des Beach Boys étaient bien plus appréciés par les fans britanniques que par leurs homologues américains. Le 27 juillet 1968, le groupe est entré dans le palmarès américain à la 88e place avec “Do It Again”, un nouveau single de l’album à succès qu’ils avaient sorti plus tôt cette année-là, 20/20. Il a fait des progrès raisonnables tout au long du mois d’août, mais c’est peut-être le rythme légèrement plus progressif et lancinant de la composition de Brian Wilson-Mike Love qui a entravé sa progression en Amérique.

Néanmoins, “Do It Again” avait les harmonies montantes familières qui avaient longtemps été la marque de fabrique du groupe, sans parler des paroles avec un clin d’œil nostalgique à leurs inspirations originales. “Eh bien, j’ai pensé à tous les endroits où nous avons surfé et dansé et à tous les visages que nous avons manqués”, a chanté Love, “alors retrouvons-nous et recommencez.” Leurs admirateurs britanniques ont adoré.

Des vibrations encore meilleures

C’est ainsi que même si “Do It Again” s’est arrêté au n ° 20 du Billboard Hot 100 en septembre, il n’avait alors fait que quelque chose “Bonnes vibrations” l’avait fait avant pour les Beach Boys, passant une semaine en tant que single n ° 1 du Royaume-Uni. Ce fut un nouveau succès remarquable, d’autant plus que Bruce Johnston a déclaré à l’édition annuelle de fin d’année du NME que la chanson ne représentait pas du tout la direction musicale des Beach Boys de l’époque.

“C’était vraiment juste un tour de temps!” il rit. « Tout le monde revenait à l’essentiel à ce moment-là. Les pierres jouaient dans leur ancien style avec ‘Jumping Jack Flash’ et Les Beatles est venu avec une sorte de faux rock, ‘Dame Madonna.’ Nous avons décidé de suivre le schéma général avec un peu de pseudo surf. Ce n’était pas vraiment grave et [was] n’a jamais eu l’intention d’indiquer notre développement musical actuel.

