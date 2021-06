Les Beach Boys manquent le Top 100, mais se font de nouveaux « amis »

Les garçons de la plage étaient dans la période de méditation transcendantale inspirée par leurs rencontres avec Maharishi Mahesh Yogi lorsque leur 14e album studio Friends a atterri dans les magasins de disques le 24 juin 1968.

La perspective commerciale pour le groupe n’a peut-être pas été la plus fructueuse. Mais c’était un disque qui émanait en grande partie de l’état d’esprit tranquille dans lequel il avait été créé. À l’époque, Friends se vendait mal aux États-Unis, mais c’est un album qui a pris de l’ampleur au fil des décennies. Il a désormais une réputation bien plus à la hauteur des nombreuses critiques positives qui ont salué sa sortie.

Le LP autoproduit a été précédé du single de la chanson titre, une pièce affectueuse et réfléchie avec des voix principales de Carl et Brian Wilson, qui l’ont co-écrit avec son frère Dennis et Al Jardine. “Friends” était l’un des nombreux Beach Boys 45 à mieux performer au Royaume-Uni qu’à la maison. La piste a atteint un sommet britannique n ° 5 par rapport au n ° 47 aux États-Unis. L’album reflète cela, culminant à la 13e place au Royaume-Uni mais seulement à la 126e aux États-Unis.

Début mai, le groupe s’était lancé dans ce qui devait être une tournée américaine de 18 dates avec les Maharishi. Il a parlé des merveilles de la méditation avant le set du groupe. Défendue par l’éminent adhérent de TM Mike Love, la tournée a été présentée sur des affiches promotionnelles comme « Le spectacle le plus excitant de la décennie ! » mais la plupart des dates ont été annulées pour de mauvaises ventes.

De vieux amis… trop vieux ?

Friends contenait également des morceaux tels que “Wake The World” de Brian et Al (entendu ci-dessus lors d’une performance live à Londres en 1968) et “Meant For You” de Brian et Mike. Il y avait deux co-écrits par Dennis avec le poète américain Steve Kalinich, “Little Bird” et “Be Still”. Malgré toute leur adhésion à la tendance TM, il est indéniable que le groupe était, à certains yeux, une proposition à l’ancienne par rapport à l’appel rock psychédélique de Crème, les Portes, et bien d’autres.

Néanmoins, Friends a été bien accueilli par de nombreux critiques. Rolling Stone a exhorté à des écoutes répétées, et le NME l’a qualifié de “varié et intéressant”. Deux semaines seulement après sa sortie, le groupe a rebondi avec le single « Do It Again ». C’était une étreinte audacieuse de leur héritage qui est allé jusqu’au n ° 1 au Royaume-Uni. Comme souvent, les Beach Boys se sont levés au point où de nombreux détracteurs pensaient qu’ils étaient tombés pour la dernière fois.

Achetez ou diffusez des amis.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.