Les Beach Boys recréent brillamment la Californie à Utrecht

Il existe de nombreux albums sur lesquels les garçons de la plage a souligné qu’ils étaient un collectif immensément créatif, et loin de dépendre entièrement de l’imagination musicale fertile de Brian Wilson. Mais la principale d’entre elles est peut-être la superbe entrée de 1973 dans leur catalogue, Hollande.

Sorti le 8 janvier de la même année, l’album était leur 19e sortie en studio, un taux de productivité prodigieux en seulement 11 ans. Holland n’a peut-être pas été l’un des disques les plus réussis du groupe sur le plan commercial, mais il était et reste un ensemble de chansons admirable, autonome et cohérent du début à la fin. C’est aussi l’album qui nous a donné le très apprécié « Sail On Sailor ».

Le disque tire son titre de son lieu d’enregistrement quelque peu surprenant. Les Beach Boys l’ont fait dans le village hollandais de Baambruge dans le district d’Utrecht, dans un studio envoyé de Californie. Il a été reconstruit, de manière improbable, dans ce qu’Al Jardine a décrit plus tard dans le magazine Rock Cellar comme « un garage à côté d’un pâturage de vaches ».

Une saga californienne de loin

Aussi étrange que soit le lieu, le groupe a pu se concentrer sur son travail, augmenté pour la deuxième et dernière fois par la présence de Blondie Chaplin et Ricky Fataar dans le line-up. L’accent lyrique des chansons était sur la Californie, notamment sur l’ambitieux et épisodique « California Saga », mais pas dans la tradition habituelle des Beach Boys.

« C’est comme une petite bio-photo de la côte centrale de la Californie vers [John] L’ère Steinbeck et peut-être avant », a déclaré Jardine, qui a écrit « The Beaks Of Eagles » et « California » pour cette pièce. « Mais dans mon esprit, il s’agissait de découverte. La Californie est si diversifiée et a tellement d’histoires différentes que les Beach Boys ont célébré… principalement le style de vie de la Californie du Sud des années 60. J’ai donc fait un pas de plus et après avoir déménagé dans cette région, j’ai découvert une toute autre Californie.

La Hollande était également remarquable pour ses différentes combinaisons d’écrivains et de chanteurs, par exemple lorsque Dennis Wilson et Mike Love se sont combinés pour composer « Only With You », avec une élégante voix principale de Carl Wilson. Un autre moment fort a été le magnifique « Leaving This Town », avec des voix partagées par Fataar et Chaplin sur une chanson qu’ils ont co-écrite avec Carl Wilson. La sortie originale était accompagnée d’un EP mettant en vedette le lourd « Mount Vernon and Fairway (A Fairy Tale) », principalement écrit par Brian.

L’album n’a atteint que la 36e place aux États-Unis, bien que son palmarès de 30 semaines ait été le plus long du groupe depuis Pet Sounds, sept ans plus tôt. Au Royaume-Uni, il est arrivé au n°20 et au Canada au n°12. Comme l’écrivait Jim Miller de Rolling Stone au moment de sa sortie : « Leur musique a depuis longtemps transcendé les catégorisations faciles, et ils jouent maintenant ce qui pourrait tout aussi bien être décrit comme de la musique de Beach Boy… La Hollande offre cette musique à son niveau le plus satisfaisant. C’est un album spécial.

