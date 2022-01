Les Beach Boys refont The Regents pour le premier hit de 1966

Si 1965 avait été une année mémorable dans les débuts de l’histoire de les garçons de la plage, puis 1966 allait être encore plus épique, et le groupe a commencé comme il avait l’intention de continuer. Sur le Billboard Hot 100 du 1er janvier, ils ont fait leurs débuts au n ° 81 avec leur reprise de « Barbare Anne. » La chanson avait été un hit du Top 20 (avec le nom de la fille coupé sur cette version précédente) par le groupe doo-wop italo-américain The Regents en 1961. Elle a été écrite par Fred Fassert, frère du membre du groupe Charles.

La version des Beach Boys était sortie depuis quelques semaines en tant que morceau de leur dixième album studio Beach Boys Party ! Sorti en single par Capitol le 20 décembre 1965, le morceau était accompagné de la grande chanson de Brian Wilson « Girl Don’t Tell Me », de leur précédent LP Summer Days (And Summer Nights !!).

Enregistré à United Western Recorders à Hollywood en septembre, « Barbara Ann » était un traitement rauque et ludique de la chanson avec une sensation de live appropriée dans le cadre de leur Beach Boys Party ! séances. L’enregistrement comprenait la voix principale de Brian soutenue par les harmonies de l’ensemble du groupe ainsi que Dean Torrence de Jan & Dean.

Ce duo avait fait sa propre version de la chanson sur leur album Golden Hits de 1962, et en effet, la critique de Billboard sur la mise à jour des Beach Boys décrivait le numéro comme « ce classique de Jan et Dean ». Il l’a également décrit comme un « rockin rouser ».

« Barbara Ann » a fait un travail rapide pour gravir le Hot 100, atteignant le Top 20 en seulement sa quatrième semaine, puis passant deux semaines au n ° 2, premier derrière Les Beatles’ « We Can Work It Out » puis « My Love » de Petula Clark. Il est également devenu un succès international substantiel, en tête des charts dans plusieurs pays européens et en atteignant la troisième place au Royaume-Uni.

