Les Bears de Chicago devraient copier les Jaguars et faire de Justin Field le starter

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Si vous avez déjà lu un de mes travaux, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan d’Urban Meyer.

Je pense qu’il a pris d’horribles décisions depuis qu’il a repris les Jaguars, y compris l’embauche de Tim Tebow pendant quelques mois.

Mais Meyer a finalement fait une bonne chose hier lorsqu’il a annoncé que Trevor Lawrence serait le QB de départ de la semaine 1. Ce n’était pas une décision étonnante, bien sûr, car Gardner Minshew n’a certainement rien fait pendant la pré-saison à prendre. ce travail n ° 1, mais c’était la bonne chose à faire pour Meyer car maintenant son équipe sait qui son leader se dirige vers la saison.

Il est maintenant temps pour Matt Nagy et les Bears d’apprendre quelque chose de Meyer et de corriger leur situation délicate de QB et de nommer Justin Fields déjà le starter.

Je veux dire, qu’est-ce qu’ils attendent ? Vous avez repêché la recrue pour être votre franchise QB et il est temps de le jeter dans le feu et de montrer à votre équipe que cet enfant va être le leader et cet enfant va être l’avenir et cet avenir commence maintenant.

Je ne veux pas manquer de respect à Andy Dalton, qui sera probablement le partant de Chicago au cours de la semaine 1, mais plus Dalton restera le meilleur gars, plus les fans deviendront fous à Chicago et les choses pourraient échapper à Nagy et aux Bears dans un se presser.

Les équipes de la NFL devraient simplement se lancer dans leurs QB de premier tour (je vous regarde également, Jets, 49ers et Patriots), leur donner les clés et les laisser partir en courant. C’est vraiment la seule façon pour eux de devenir soit quelque chose de vraiment bon, soit quelque chose de vraiment mauvais, mais plus vite vous saurez ce que vous avez, meilleure sera votre franchise.

Il est temps, Chicago. Et New-York. Et San Francisco. Et la Nouvelle-Angleterre. Suivez les Jags ! (Ce qui est quelque chose que je n’aurais jamais pensé dire.)

Coups rapides: le lanceur des Dodgers lance des lancers ridicules… Rachel Nichols réagit au retrait de l’émission ESPN… Les fans de la MLB rôtissent le mauvais swing de Baez… Et plus encore.

– Le lanceur des Dodgers Blake Trienen a lancé des lancers avec tellement de mouvement qu’ils ressemblaient à des balles wiffle. Sérieusement, vous devez voir cette folie.

– Il semble que le temps de Rachel Nichols à ESPN touche à sa fin car le réseau a décidé de la retirer des ondes.

– Les fans de la MLB ont rôti Javy Baez pour son incroyable swing contre les Giants.

– Les fans de la NFL étaient à juste titre impressionnés par cette folle tournée de drones de 3 minutes à travers les installations des Cowboys.