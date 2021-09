Les Bears de Chicago devraient être gênés par l’ouverture de Cooper Kupp à la TD

J’ai l’impression que beaucoup de choses sur le football se sont passées hier et que nous oublions un moment vraiment amusant / embarrassant – le TD de 56 verges de Cooper Kupp contre les Bears lors du Sunday Night Football.

Je veux dire, nous ne parlons tout simplement pas assez de son ouverture sur cette belle passe de Matthew Stafford, qui a fait de bons débuts avec les Rams lors de leur victoire 34-14 à domicile contre une équipe des Bears qui devrait faire de Justin Fields leur départ QB.

Si vous avez vu le jeu, vous avez dû être comme moi (à moins que vous ne soyez un fan des Bears) et vous ne faisiez que pointer et rire du secondaire de Chicago, qui était loin de Kupp.

Voici le jeu :

Vous ne pouvez pas être beaucoup plus ouvert que cela ! En fait, c’est la plus grande séparation qu’un receveur ait eue lors d’une longue passe en trois ans.

J’ai appris ce petit fait ici :

Matthew Stafford et Cooper Kupp (36 verges de touché)

Kupp avait 11,3 verges de séparation avec le défenseur le plus proche lorsque la passe est arrivée (#4 Eddie Jackson), la plus grande séparation sur une réalisation de plus de 40 verges au cours des trois dernières saisons.#CHIvsLAR | Propulsé par @awscloud pic.twitter.com/wknSES43KV

– Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 13 septembre 2021