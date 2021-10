Les Beatles arrivent sur TikTok avec des dizaines de leurs classiques intemporels

La musique de Les Beatles est arrivé sur TikTok. L’annonce d’aujourd’hui (15) apporte des dizaines de leurs chansons les plus appréciées sur la plate-forme et permet à des millions d’auditeurs du monde entier de suivre @The Beatles, le nouveau compte dédié à John, Paul, George, et Ringol’incroyable héritage de travail enregistré ensemble.

La nouvelle marque le début de #Rocktober, une célébration d’un mois des musiciens de rock sur TikTok et des grands qui leur ont ouvert la voie. L’annonce intervient près de 60 ans après que le quatuor a marqué son premier numéro 1, et le jour où leur Édition spéciale remixée et augmentée de leur album Let It Be est publié par Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Avec le docuseries en trois parties The Beatles: Get Back, réalisé par Peter Jackson, fait ses débuts sur Disney+ pendant le week-end de Thanksgiving : les 25, 26 et 27 novembre, les adeptes de @TheBeatles sur TikTok pourront voir des images exclusives des coulisses du Let It Be séances. Il y aura également des plongées profondes dans la création de chansons individuelles dans leur catalogue sans égal, avec des interviews de Paul McCartney et Ringo Starr.

Pour la toute première fois, les créateurs sur TikTok pourront faire la bande-son de leurs vidéos, en utilisant le tag « #TheBeatles », avec 36 des chansons les plus appréciées des Beatles. Les fans peuvent regarder la première vidéo officielle des Beatles sur TikTok et explorer les chansons nouvellement disponibles à utiliser sur leurs propres vidéos, ici.

Venez ensemble sur TikTok

Les 12 titres de Let It Be sont désormais disponibles en tant que bandes sonores pour des vidéos, y compris des incontournables tels que « Get Back », « Across The Universe » et la chanson titre, ainsi que le duo de John & Paul « I’ve Got A Feeling » et « I Me Mine », écrit par George Harrison, la dernière chanson complétée par les Beatles en tant que groupe.

En plus de ces chansons, les Beatles ont fourni tous leurs singles américains et britanniques n ° 1 aux créateurs à utiliser comme sons TikTok sous licence officielle. Les 27 chansons commencent avec leur premier single britannique « Love Me Do », sorti pour la première fois le 5 octobre 1962, et se déplacent à travers leur recueil de chansons en constante évolution jusqu’aux années 1970 « The Long and Winding Road ». Les créateurs de TikTok auront accès à des succès mondialement appréciés tels que « Je veux te tenir la main », « Something », « Eleanor Rigby », « Day Tripper », « Paperback Writer », « Hey Jude » et plus encore.

Le catalogue solo de John Lennon est arrivé sur TikTok en octobre dernier pour célébrer son 80e anniversaire, tandis que Paul McCartney a rejoint TikTok en décembre dernier alors qu’il marquait la sortie de son McCartney III album. Paul a été une présence aimable et joviale sur la plate-forme depuis. En juillet, Ringo Starr a rejoint TikTok dans le cadre de son Fête d’anniversaire #PeaceandLove; Le catalogue solo de George Harrison a été lancé en août, autour de la sortie de son album classique de 1971 All Things Must Pass dans un Édition 50e anniversaire.

Achetez ou diffusez les packages Let It Be Special Edition des Beatles.