Les Beatles passent au Brésil avec Sergio Mendes

L’artiste brésilien qui diffuse la musique de son pays à travers le monde depuis plus de 55 ans canalise Les Beatles le 28 décembre 1968. Pianiste Sergio Mendès, un incontournable des charts américains avec son groupe Brasil ’66 à partir de cette année-là, figurait à nouveau parmi les best-sellers avec Fool On The Hill. Le disque présentait leur version de la chanson de l’EP Magical Mystery Tour de l’année précédente, et sur le dernier palmarès de l’année, l’album de Mendes s’est hissé au sommet du palmarès Billboard’s Bestselling Jazz LPs.

L’album était entré dans le palmarès des albums pop grand public au n ° 102 début décembre, grimpant au n ° 58 puis au n ° 18. Alors qu’il atteignait le sommet de l’enquête jazz, il était au n ° 11 du côté de la pop et atteindrait le n ° 3 au cours de la nouvelle année, le LP le mieux classé du groupe sur le marché américain. Fool On The Hill était leur troisième album dans le top 10 en deux ans et leur quatrième disque d’or.

Produit par Mendes lui-même, l’album présente le mélange désormais habituel du groupe de voix pop et de rythmes brésiliens. Outre la reprise des Beatles, il comprenait une version de « Scarborough Fair » de Simon & Garfunkel et la ballade écrite par Dave Grusin avec Alan & Marilyn Bergman, « When Summer Turns To Snow ». Il y avait une autre ballade lyrique anglaise, « Canto Triste », et des voix proéminentes de Karen Philipp et Lani Hall, la chanteuse qui épousera plus tard Herb Alpert, le co-fondateur d’A&M, avec qui le groupe a été signé.

Alpert, pour sa part, a aidé à l’ingénierie du LP tandis que Grusin a fait les magnifiques arrangements orchestraux (écoutez en particulier les cordes sur « Scarborough Fair », sans parler du beau solo de Mendes sur la piste). C’est un bel album qui mérite une nouvelle visite, surtout si vous pouvez utiliser un peu de soleil brésilien dans votre système.

