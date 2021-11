Les Beatles Protegés Badfinger se débrouillent seuls

Mauvais doigt étaient le groupe qui, au-dessus de la plupart des autres, avait une ligne directe avec Les Beatles, dans les mois qui ont immédiatement précédé et suivi la scission du groupe le plus célèbre au monde. On ne peut nier l’énorme coup de pouce que le quatuor a reçu du parrainage des mégastars, à la fois en termes de contrat d’enregistrement avec Apple et de soutien en studio. Mais le 6 novembre 1970, lorsqu’ils ont sorti le single « No Matter What », Badfinger a prouvé qu’ils pouvaient voler de leurs propres ailes.

Après avoir changé leur nom des Iveys, le groupe est devenu célèbre avec Paul Mccartneyla composition et la production de « Come And Get It », écrite pour la bande originale de The Magic Christian, avec Peter Sellers et Ringo Starr. Cette partition comprenait deux autres chansons de Badfinger, qui figuraient sur leur propre album Magic Christian Music, leur première sous le nouveau nom, sorti en janvier 1970. En plus des contributions de McCartney, elle contenait des morceaux produits par Tony Visconti et d’autres par Mal Evans, qui était passé de son rôle de roadie et d’assistant personnel des Beatles à celui de producteur à part entière.

Avant la fin de l’année, le groupe était prêt à revenir avec Pas de dé, enregistré à Abbey Road et Trident. Il a établi leur relative indépendance par rapport aux Beatles eux-mêmes et a présenté des chansons écrites par les quatre membres, même si les liens sont restés forts avec la présence de la production d’Evans et de l’ingénieur des Beatles estimé Geoff Emerick. Les auteurs de rock ont ​​joué cela jusqu’au bout, décrivant souvent Badfinger comme la continuation sonore naturelle du son des Beatles.

Influencé par les Beatles, « comme dix millions d’autres groupes »

« Tous ceux qui nous interviewent veulent parler des Beatles », a déclaré Pete Ham du groupe à Melody Maker au début de 1971. « Bien sûr, nous avons été influencés par les Beatles, comme dix millions d’autres groupes. Il y a un million de groupes qui copient Led Zeppelin pour le moment mais personne ne prend la peine de les critiquer pour cela. Nous aimons les mélodies et les chansons et nous sommes appelés un deuxième Beatles. »

« No Matter What », écrit par Ham et produit par Evans, est sorti la même semaine comme l’album, avec un son confiant et accrocheur qui l’a emmené dans le classement britannique au n ° 35 au cours de la nouvelle année 1971. Après une semaine incertaine au cours de laquelle il n’a augmenté que d’une place, la version Apple a poursuivi sa progression, culminant au n ° 5 en début février. Sur le Billboard Hot 100, il a atterri à la 8e place. Maintenant, personne ne pouvait dire que Badfinger était simplement sur les talons des Beatles.

Écoutez le meilleur de Badfinger sur Apple Music et Spotify.

Cela dit, lorsqu’ils ont enchaîné avec « Day After Day » à la fin de 1971, cela a eu l’avantage, cette fois, de George Harrisonet son travail de guitare slide qui a donné à la chanson un ingrédient supplémentaire si distinctif. Harrison a également commencé à superviser son album parent Straight Up, mais lorsqu’il s’est immergé dans ce qui est devenu le concert de Bangla Desh, Apple a engagé Todd Rundgren pour terminer le disque.

Dans l’interview de Melody Maker de 1971, le guitariste Joey Molland était heureux de reconnaître qu’avoir des supporters aussi célèbres n’avait guère été un obstacle. « Les Beatles nous ont fait beaucoup de bien », a-t-il admis. « Avoir été associé à eux nous a fait beaucoup de bien parce que ce sont des gens formidables. »

Achetez ou diffusez « No Matter What » sur No Dice.