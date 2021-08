Les Beatles rencontrent le Maharishi pour la première fois

C’était l’été de l’amour, et Les Beatles venaient de rentrer d’un voyage en Grèce à la recherche d’une île sur laquelle ils pourraient tous vivre ensemble et construire un studio d’enregistrement. Le studio de l’île était l’idée de John, mais cela s’est rapidement avéré être une tarte au miel dans le ciel et ils ont tous commencé progressivement à rentrer chez eux.

Ringo était parti tôt car Maureen Starkey devait avoir un bébé, George Harrison et Pattie rentra chez elle le 29 juillet 1967 pour se préparer à s’envoler pour Los Angeles.

Georges en Amérique

Arrivé à Los Angeles le 1er août, George a loué une maison sur Blue Jay Way. Alors qu’il attendait que Derek Taylor, l’ancien responsable des relations publiques des Beatles, arrive ce jour-là, George a écrit une chanson nommée d’après la rue, qui a été incluse sur l’album Magical Mystery Tour.

Au cours de la semaine suivante, George a passé du temps à Ravi Shankar‘s Music School, a assisté au concert de son mentor musical au Hollywood Bowl et est allé à une session d’enregistrement de Mamas and the Papas avant de s’envoler pour San Francisco et de se promener dans Haight-Ashbury, qui était le centre de la contre-culture avant de rentrer à Londres en août 9.

De retour au Royaume-Uni

Deux jours après l’arrivée de George à la maison, les Beatles ont été photographiés par Richard Avedon pour ce qui est devenu les affiches psychédéliques qui semblaient orner chaque chambre, partout.

Une semaine plus tard, le 19 août, Maureen a donné naissance à son deuxième enfant et à celui de Ringo ; un garçon qu’ils ont nommé Jason. En guise de célébration, les Beatles sont devenus n ° 1 des charts américains avec “All You Need Is Love”.

Rencontre avec le Maharishi

Après quelques jours passés à travailler sur « Your Mother Should Know », un autre morceau de leur prochain projet Magical Mystery Tour, John, Cynthia, Paul, Jane, George et Pattie se sont rendus à l’hôtel Hilton de Londres pour écouter une conférence donnée par le Maharishi Mahesh Yogi le jeudi 19 août. Selon George, « j’ai eu les billets. J’étais en fait après un mantra. J’en étais arrivé au point où j’ai pensé que j’aimerais méditer ; J’avais lu à ce sujet et je savais que j’avais besoin d’un mantra – un mot de passe pour accéder à l’autre monde. Et, comme nous semblions toujours tout faire ensemble, John et Paul sont venus avec moi.

Ensuite, ils ont eu une audience privée avec le Maharishi. Par la suite, les Beatles et leurs épouses, ainsi que la petite amie de Paul, Jane Asher, ont décidé de se rendre le lendemain à Bangor, dans le nord du Pays de Galles, où le Maharishi tenait un séminaire dans une école de formation des enseignants pendant le week-end ; Ringo et Maureen y sont également allés, ainsi que Mick Jagger et Marianne Faithfull. Ensemble, avec les Maharishi, ils ont tous quitté la gare d’Euston dans un train.

Tout ça, sauf Cynthia Lennon. Il y avait une telle foule à Euston que Cynthia a été séparée de John après qu’un policier ait refusé de la laisser passer la barrière du train, ce qui signifiait que Neil Aspinall, le road manager du groupe, devait la conduire au nord du Pays de Galles.

La mort de Brian Epstein

Le samedi a été consacré à l’écoute du message du Maharishi. Puis dimanche 27 août, Brian Epstein a été retrouvé mort dans son appartement à Londres. Il avait 32 ans. Alors que son influence avait diminué sur le groupe, il avait tant fait pour orienter leur carrière.

Les Beatles n’ont entendu que tôt dans la soirée lorsque Jane Asher a pris l’appel de Londres qui racontait la tragédie. Peu de temps après, George, Ringo et John ont fait face à la presse, tandis que Paul et Jane sont partis pour être conduits chez eux à Londres. Avant de quitter Bangor, Paul a demandé au Maharishi : « Notre ami est mort. Comment allons-nous gérer ceci?” Ce à quoi il a répondu : « Vous ne pouvez rien faire. Bénis-le, souhaite-lui bonne chance, continue ta vie.

Les funérailles de Brian ont eu lieu deux jours plus tard en l’absence du groupe ; c’était une affaire purement familiale et les quatre Beatles ne voulaient pas en faire une attraction médiatique. La veille des funérailles, George a donné à Nat Weiss, un bon ami d’Epstein, une seule fleur enveloppée dans un journal au nom des quatre Beatles, avec des instructions à placer sur le cercueil de Brian comme dernier adieu. Les fleurs sont interdites dans les enterrements juifs, et après qu’Epstein ait été enterré et que Weiss ait vu des hommes commencer à pelleter de la terre sur le cercueil, il a jeté la fleur, toujours enveloppée dans du papier journal, et elle a été immédiatement recouverte de terre.

« Il a consacré une grande partie de sa vie aux Beatles. Nous l’aimions et l’aimions. Il était l’un des nôtres. La mort n’existe pas. C’est un réconfort pour nous tous de savoir qu’il va bien. – George Harrison.

