Les Beatles transforment l’Amérique en Pepperland

Les générations ultérieures qui connaissent son statut légendaire pourraient être surprises de cette Beatles fait. Quand ils ont dévoilé leur Sgt. L’opus Pepper’s Lonely Hearts Club Band, sa première apparition dans les charts britanniques était au n°8. Les charts américains travaillant un peu plus lentement, l’album n’est arrivé sur les listes des best-sellers que le 24 juin 1967 – date à laquelle il a fait ses débuts au n°8, oui.

Le nouveau LP a été reçu avec beaucoup d’extase et une petite quantité de suspicion dans les quartiers critiques. Mais il a rapidement obtenu l’approbation ultime des millions de fans du groupe, des deux côtés de l’Atlantique. Au Royaume-Uni, sa deuxième semaine était la première d’une série ininterrompue de 23 semaines au sommet. En Amérique, il a également grimpé de 8-1 lors de sa deuxième apparition dans les charts pour commencer un règne de 15 semaines.

Mais la concurrence pour l’argent des acheteurs de disques était variée, c’est le moins qu’on puisse dire. A la maison, l’album que Pepper remplacé au n°1 était l’incroyablement long The Sound Of Music. La bande originale était déjà dans le compte à rebours depuis plus de deux ans. L’autre nouveauté la plus en vogue du mois était Are You Experienced, le premier album du Jimi Hendrix Vivre. Cela a grimpé de 6-2 dans sa troisième semaine de classement, mais n’a jamais atteint le sommet. La suprématie du Sgt. Pepper était inébranlable jusqu’à l’approche de l’hiver.

Avec une ironie considérable, l’album des Beatles est entré dans le palmarès des meilleurs disques de Billboard tandis qu’un groupe fabriqué conçu à leur image est passé au premier rang. Le quartier général, le troisième album des Monkees, était leur troisième sommet des charts américains en seulement sept mois. Il a succédé au très populaire Herb Alpert et à son Tijuana Brass, qui avaient connu leur propre quatrième numéro 1 avec l’album Sounds Like.

Summer Of Love rencontre Julie Andrews

Pepper est largement crédité d’avoir ouvert la porte à ce qui est devenu l’été de l’amour. Mais il est arrivé dans ce qui était encore, en réalité, un marché musical assez intermédiaire. De nombreux acheteurs de disques britanniques étaient toujours catégoriques que les collines étaient vivantes au son de Julie Andrews. Leurs homologues américains regardaient les Monkees à la télévision et achetaient leurs disques, ou se détendaient avec M. Alpert ou l’un de ses homologues faciles à écouter comme Andy Williams, qui figurait parmi les dix premiers de l’album avec Born Free.

S’ils étaient fans de soul, ils auraient peut-être acheté Aretha Franklin. Après plusieurs années dans une relative obscurité à Columbia, il avait explosé dans les charts avec le LP I Never Loved A Man The Way I Loved You.

Les autres albums qui signifiaient le Summer of Love, de The Doors à Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane, étaient dans quelques semaines, et même alors, ils se battraient dans les charts avec des gens comme Engelbert Humperdinck. Pendant ce temps, le sergent. Pepper a dûment répété sa performance au Royaume-Uni en atteignant le n ° 1 dans sa deuxième semaine sur le graphique américain. Il a dépassé les Monkees pour commencer un règne de 15 semaines qui a duré jusqu’en octobre.

Achetez ou diffusez la réédition de The Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band sortie, pour marquer son 50e anniversaire, le 26 mai 2017.

Les différentes versions de la réédition du Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band sont :

CD standard :

Le nouveau mix stéréo 2017, complet avec le groove de sortie « edit for LP end » de l’album britannique original.

Deluxe 2CD (et édition numérique) :

Le nouvel album stéréo mixé sur le premier disque, plus un deuxième CD de 18 pistes, comprenant des prises complètes inédites des 13 chansons de l’album, nouvellement mixées en stéréo et séquencées dans le même ordre que l’album.

Le deuxième disque comprend également un nouveau mix stéréo et une prise instrumentale inédite de « Penny Lane », ainsi que le mix stéréo 2015 et deux prises complètes inédites de « Strawberry Fields Forever ».

Deluxe 2LP :

Le nouvel album stéréo mixe sur le premier disque et des prises complètes inédites des 13 chansons de l’album, nouvellement mixées en stéréo et séquencées dans le même ordre que l’album, sur le deuxième disque.

Super Deluxe 4CD+DVD+Blu-ray :

CD1 présente le nouveau mix d’album stéréo 2017.

Les CD 2 et 3 comprennent 33 enregistrements supplémentaires des sessions en studio, dont la plupart sont inédits et ont été mixés pour la première fois à partir des bandes de session à quatre pistes, séquencés par ordre chronologique de leurs dates d’enregistrement, ainsi que le nouveau mix stéréo 2017 de ‘Penny Lane’ et le mix stéréo 2015 de ‘Strawberry Fields Forever’.

Le CD4 contient un transfert direct du mix mono original de l’album, ainsi que les singles ” Strawberry Fields Forever ” et ” Penny Lane “, ainsi que le mix mono promo américain de ” Penny Lane ” et les premiers mix mono inédits de ” She’s Leaving Home ” , ‘A Day If The Life’ et le premier mix mono autrefois perdu de vue de ‘Lucy In The Sky With Diamonds’.

Les disques DVD et Blu-ray incluent tous deux les nouveaux mixages audio surround 5.1 de l’album et “Penny Lane” de Giles Martin et Sam Okell, ainsi que leur mixage sonore surround 5.1 2015 de “Strawberry Fields Forever”, ainsi qu’un son haute résolution mixes de l’album ‘Penny Lane’ et le mix stéréo 2015 de ‘Strawberry Field Forever’.

De plus, ces disques comprendront des clips promotionnels restaurés en 4K pour « Strawberry Fields Forever », « Penny Lane » et « A Day In The Life », ainsi que The Making Of Sgt Pepper, un film documentaire restauré et inédit diffusé à l’origine en 1992.

La tracklist complète du coffret édition super deluxe est :

CD1 : St Pepper’s 2017 mix stéréo

‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

‘Avec un peu d’aide de mes amis’

‘Lucy dans le ciel avec des diamants’

‘Aller mieux’

‘Réparer un trou’

“Elle quitte la maison”

‘Être au profit de M. Kite !’

‘En toi sans toi’

‘Quand j’aurais soixante-quatre ans’

“La belle Rita”

‘Bonjour bonjour’

‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)’

‘Un jour dans la vie’

CD2 : Prises

« Champs de fraises pour toujours » [Take 1]

« Champs de fraises pour toujours » [Take 4]

« Champs de fraises pour toujours » [Take 7]

« Champs de fraises pour toujours » [Take 26]

« Champs de fraises pour toujours » [2015 stereo mix]

‘Quand j’aurais soixante-quatre ans’ [Take 2]

‘Penny Lane’ [Take 6: instrumental]

‘Penny Lane’ [Vocal overdubs and speech]

‘Penny Lane’ [2017 stereo mix]

‘Un jour dans la vie’ [Take 1]

‘Un jour dans la vie’ [Take 2]

‘Un jour dans la vie’ [Orchestra overdub]

‘Un jour dans la vie (Hummed Last Chord)’ [Takes 8, 9, 10 and 11]

‘Un jour dans la vie (Le dernier accord)’

‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ [Take 1: instrumental]

‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ [Take 9 and speech]

‘Bonjour bonjour’ [Take 1: instrumental, breakdown]

‘Bonjour bonjour’ [Take 8]

CD3 : Prises

‘Réparer un trou’ [Take 1]

‘Réparer un trou’ [Speech and Take 3]

‘Être au profit de M. Kite !’ [Speech from before Take 1; Take 4 and speech at end]

‘Être au profit de M. Kite !’ [Take 7]

“La belle Rita” [Speech and Take 9]

‘Lucy dans le ciel avec des diamants’ [Take 1 and speech at the end]

‘Lucy dans le ciel avec des diamants’ [Speech, false start and Take 5]

‘Aller mieux’ [Take 1: instrumental and speech at the end]

‘Aller mieux’ [Take 12]

‘En toi sans toi’ [Take 1: Indian Instruments Only]

‘En toi sans toi’ [George coaching the musicians]

“Elle quitte la maison” [Take 1: instrumental]

“Elle quitte la maison” [Take 6: instrumental]

‘Avec un peu d’aide de mes amis’ [Take 1: false start; Take 2: instrumental]

‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)’ [Speech and Take 8]

CD4 : Sgt Pepper’s et titres bonus en mono

Pistes 1-13 : 2017 transfert direct du mix mono original du Sgt Pepper)

« Champs de fraises pour toujours » [Original mono mix]

‘Penny Lane’ [Original mono mix]

‘Un jour dans la vie’ [Unreleased first mono mix]

‘Lucy dans le ciel avec des diamants’ [Unreleased mono mix: No.11]

“Elle quitte la maison” [Unreleased first mono mix]

‘Penny Lane’ [Capitol Records US promo single: mono mix]

DVD et Blu-ray :

Caractéristiques audio (les deux disques) :

Nouveaux mixages audio surround 5.1 de Sgt Pepper’s et « Penny Lane », plus mixage sonore surround 5.1 2015 de « Strawberry Fields Forever » (Blu-ray : DTS HD Master Audio 5.1, Dolby True HD 5.1 ; DVD : DTS Dolby Digital 5.1)

Versions audio haute résolution du mix stéréo 2017 du Sgt Pepper et du mix stéréo « Penny Lane » 2017, plus le mix stéréo haute résolution « Strawberry Fields Forever » 2015 (Blu-ray : LPCM Stereo 96KHz/24bit ; DVD : LPCM Stereo)

Caractéristiques vidéo (les deux disques) :

La fabrication de Sgt Pepper [restored 1992 documentary film, previously unreleased]

Films promotionnels : « Un jour dans la vie » ; « Champs de fraises pour toujours », « Penny Lane » [4K restored]

