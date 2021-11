Les Beats Buds dont vous avez toujours rêvé

Beats est de retour. La marque d’écouteurs appartenant à Apple a construit des écouteurs qui s’intègrent de plus en plus étroitement à ceux d’Apple, tout en conservant certaines fonctionnalités qui prouvent que Beats fonctionne toujours un peu seul. Alors que les nouveaux écouteurs Beats Fit Pro, par exemple, offrent le Spatial Audio d’Apple, ils se chargent également via un port USB-C, contrairement aux AirPod, qui utilisent toujours Lightning.

Les nouveaux écouteurs offrent un design sportif, des fonctionnalités axées sur Apple et un étui de chargement élégant. Ils offrent également de nombreuses fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles sur aucun écouteur Beats, notamment la suppression du bruit. Mais les écouteurs Beats Fit Pro sont-ils un meilleur choix que les AirPods Pro ? Et offrent-ils vraiment assez pour ceux de l’écosystème d’Apple ? Découvrez-le dans notre revue complète de Beats Fit Pro.

Écouteurs sans fil Beats Fit Pro Prix : 199,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception Beats Fit Pro

Les écouteurs Beats Fit Pro sont différents de tous les autres écouteurs Beats. Ils n’ont pas de tige, comme les AirPod, ni de contour d’oreille, comme les écouteurs PowerBeats Pro plus chers. Ils ont cependant un crochet plus petit qui aide à les garder dans vos oreilles. Nous verrons plus tard comment cela joue dans le confort.

Chaque écouteur a un bouton, c’est ainsi que vous contrôlerez l’audio. Je préfère largement les commandes de compression sur les AirPod aux commandes de bouton. Les commandes des boutons nécessitent souvent de pousser le casque dans vos oreilles, juste pour lire et mettre en pause le son. Cela peut devenir inconfortable. Heureusement, les boutons de commande des écouteurs Beats Fit Pro sont très faciles à appuyer et vous n’avez pas besoin d’appuyer fort pour les utiliser. Cela dit, ils sont faciles à contrôler accidentellement, lorsque vous ajustez l’ajustement, par exemple. En général, les boutons de commande de ces écouteurs ne me dérangent pas, mais ils ne sont pas parfaits.

Beats Fit Pro Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les commandes réelles sont assez faciles à utiliser, et contrairement aux autres modèles Beats, vous pouvez remapper ce qu’un appui long fait, entre la suppression du bruit et Siri. Vous pouvez également différencier différents bourgeons. Donc, j’avais le bon contrôle des bourgeons Siri et le contrôle gauche des modes d’annulation du bruit.

Les écouteurs Beats Fit Pro sont disponibles dans une gamme de couleurs différentes. Nous examinons le modèle « Sage Grey », mais ils sont également disponibles en « Beats Black », « Beats White » et « Stone Purple ».

Le boîtier de charge est plus petit que celui du PowerBeats Pro, par exemple, mais beaucoup plus grand que les AirPods et AirPods Pro. J’ai trouvé qu’il était encore assez petit pour tenir dans mes poches, contrairement au PowerBeats Pro, qui est un peu un monstre. Au dos du boîtier, vous obtiendrez un port USB-C pour le chargement.

Les écouteurs s’insèrent bien dans l’étui de chargement avec un clic magnétique. Contrairement aux PowerBeats Pro, qui nécessitent une certaine précision pour s’insérer dans le boîtier, ils sont faciles à charger.

Fonctionnalités et batterie de Beats Fit Pro

Il est difficile d’oublier que ce sont vraiment des écouteurs Apple. Ils regorgent de toutes les fonctionnalités axées sur Apple que les utilisateurs d’iPhone adorent. Ils prennent en charge le mode d’annulation du bruit et de transparence, ainsi que Spatial Audio, ce qui permet une expérience d’écoute à 360 degrés. Cela fonctionne aussi bien ici que sur les AirPod. Cependant, comme sur les AirPod, c’est certainement plus utile pour regarder des vidéos que pour écouter de la musique.

Lorsque vous ouvrez le Beats Fit Pro pour la première fois, vous pourrez facilement le coupler avec votre iPhone, et vous obtiendrez une commutation automatique avec tous les appareils connectés à votre compte iCloud. Ils prennent également en charge Find My et vous pouvez déclencher à distance un son pour les trouver plus facilement.

Étui Beats Fit Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les écouteurs sont compatibles avec les téléphones Android, mais uniquement via Bluetooth, vous n’obtiendrez donc pas toutes les fonctionnalités Apple sophistiquées. Mais vous obtiendrez toujours un couplage par simple contact, les niveaux de batterie, etc.

Les écouteurs ont une autonomie de six heures, ce qui est plutôt bon. Ce n’est pas étonnant, mais ce n’est certainement pas mauvais. L’étui de charge offre 18 heures d’utilisation supplémentaires, ce qui porte le total à 24 heures.

C’est bien que les écouteurs offrent une autonomie de batterie décente, car les charger n’est pas aussi facile qu’il devrait l’être. Les écouteurs ne prennent pas en charge la charge sans fil, ce qui est un peu décevant pour le moment. La recharge sans fil est très utile sur les AirPod, et j’aimerais vraiment qu’elle soit incluse ici.

Beats Fit Pro confort

À première vue, vous pourriez supposer que l’aile adaptée rend ces écouteurs inconfortables, mais au contraire, ils se sentent bien. J’ai pu facilement porter le casque pendant des heures, sans avoir l’impression que le casque devenait inconfortable du tout. De temps en temps, vous pourriez avoir envie de les ajuster un peu, ce qui peut entraîner des pressions accidentelles sur les boutons. Mais c’est assez normal pour les écouteurs.

Beats Fit Pro Comfort Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les écouteurs ne sont pas seulement confortables à porter, ils tiennent également bien dans les oreilles. L’extrémité de l’aile flexible serait capable de s’adapter à différentes formes d’oreilles, et j’ai découvert que je pouvais les utiliser pour la plupart des activités, y compris la course et l’entraînement. En tant que personne qui ne jurait que par le PowerBeats Pro pour courir à cause de son crochet sur l’oreille, c’est vraiment agréable à voir.

Qualité sonore Beats Fit Pro

Ainsi, les écouteurs ont un design solide et un ajustement confortable. Mais rien de tout cela n’a d’importance si les écouteurs ne sonnent pas bien. Heureusement, ils sonnent bien, grâce au pilote intégré de 9,5 mm.

Pour commencer, la réponse des basses offerte par les écouteurs Beats Fit Pro est très bonne. Les grosses caisses offrent beaucoup de punch, et si vous êtes un fan de basse, vous adorerez ce qui est proposé ici. Il y a certainement une certaine amplification des basses, donc si vous recherchez une réponse en fréquence plate, ce ne sont pas les écouteurs pour vous. Mais contrairement aux écouteurs Beats classiques, l’amplification des basses ici est subtile et bienvenue.

Beats Fit Pro In Case Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les médiums sont également bien réglés. Les bas-médiums se prolongent un peu des basses, et ils sont assez chauds. Les hauts-médiums sont un peu décontractés, ce qui donne un profil sonore plus convivial, mais cela ne me dérange pas beaucoup. Les aigus sont nets et détaillés, ce qui est agréable à entendre.

Je pense en fait que ces écouteurs sonnent un peu mieux que les AirPods Pro d’Apple. Les écouteurs AirPods Pro sonnent bien, bien sûr, mais ceux-ci sonnent juste un peu plus excitants.

La technologie de suppression du bruit de ces écouteurs est également bonne. C’est fondamentalement la même chose que les AirPods Pro, alimentés par la même puce H1. Et, bien que le mode transparence ne corresponde pas aux AirPods Max, c’est quand même très bon.

Le microphone des écouteurs Beats Fit Pro est bien, mais pas aussi bon que les AirPod. Cela a probablement à voir avec la forme générale du casque. Encore une fois, cependant, ce n’est pas mal.

Conclusion

Les écouteurs Beats Fit Pro sont les meilleurs écouteurs jamais construits par Beats. Ils sont confortables, offrent une excellente qualité sonore et regorgent de fonctionnalités utiles pour les utilisateurs Apple. Ils ne sont pas aussi bons pour les utilisateurs d’Android, mais même les utilisateurs d’Android peuvent apprécier un bon ajustement, une qualité sonore solide et une excellente suppression du bruit.

La compétition

Beaucoup de gens prennent probablement une décision entre ceux-ci et les écouteurs AirPods Pro. En fin de compte, si vous voulez des écouteurs que vous pouvez utiliser pour le sport et l’entraînement, ce sont facilement un meilleur choix. Pour une utilisation quotidienne, ils sont également une bonne option, et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec l’un ou l’autre. Cela dit, la recharge sans fil est certainement une fonctionnalité utile, et elle peut mettre les écouteurs AirPods Pro en avant pour certains utilisateurs. D’autres devraient probablement économiser leur argent et opter pour les écouteurs Beats Fit Pro à la place.

Si vous ne vous souciez pas de l’intégration avec l’écosystème Apple, cela vaut la peine d’envisager des écouteurs comme les écouteurs Sony WF-1000XM4 ou le Jabra Elite 7 Pro.

Dois-je acheter le casque Beats Fit Pro ?

Oui. Ce sont les meilleurs écouteurs jamais fabriqués par Beats, et ils offrent des tonnes de fonctionnalités utiles.

Écouteurs sans fil Beats Fit Pro Prix : 199,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission