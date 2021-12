Les Beats et Union Studio Buds en édition limitée sont maintenant disponibles

Les nouvelles Beats Studio Buds en édition limitée sont maintenant disponibles.

Aujourd’hui, Beats a officiellement lancé ses nouvelles Beats Studio Buds en édition limitée en collaboration avec l’emblématique marque de streetwear Union. Les écouteurs sans fil présentent « un design et un emballage audacieux rouge, noir et vert, s’inspirant du drapeau panafricain et rendant hommage aux racines d’Union en tant qu’entreprise appartenant à des Noirs. L’étui présente également le logo historique du leader d’Union comme une ode à l’héritage de la marque. »

Les fondateurs de l’Union, Chris et Beth Gibbs, ont déclaré qu’ils avaient sauté sur l’occasion de travailler avec Beats, car la musique est « l’élément vital de notre magasin ».

« La musique est la pierre angulaire de notre magasin, alors quand Beats nous a approché, nous étions ravis de travailler avec eux sur ces Buds. La collaboration est presque aussi importante que la musique. C’est formidable d’avoir travaillé avec Beats sur ce projet et d’avoir collaboré avec Vince Staples, un ami de longue date du magasin, pour donner vie à notre vision. »

Beats a également sorti un film de campagne mettant en vedette le rappeur Vince Staples. Staples a déclaré que la campagne « se sentait vraiment authentique d’en faire partie ».

« Union a toujours défendu l’art, la musique et la mode locaux et noirs, et leur magasin de LA sur La Brea est l’un de mes endroits préférés pour faire du shopping. Beats et Union sont une famille, donc cette campagne était vraiment authentique. »

Vous pouvez regarder la vidéo de la campagne ci-dessous :

Les Beats Studio Buds en édition limitée sont disponibles dans les magasins Union de Los Angeles et Tokyo ainsi que dans sa boutique en ligne. Les écouteurs coûtent 149,99 $ USD ou 19 800 yens.

