Les Beats Studio Buds d’Apple reçoivent l’approbation de la FCC après avoir été révélés dans iOS 14.6

L’iOS 14.6 RC publié la semaine dernière pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique a révélé une nouvelle paire d’écouteurs Beats Studio Buds. Désormais, ces écouteurs ont officiellement reçu l’approbation de la FCC, ce qui suggère en outre qu’une annonce officielle pourrait être imminente.

Le dépôt FCC a été repéré pour la première fois par les gens de MyHealthyApple. Le dépôt ne révèle aucune information supplémentaire sur les caractéristiques ou la conception des écouteurs, mais plutôt des serveurs comme corroboration supplémentaire et indication d’une sortie imminente.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, les Beats Studio Buds présentent une conception véritablement sans fil associée à un boîtier de charge intelligent. Les écouteurs seront également dotés d’une prise en charge de la suppression du bruit et seront disponibles en plusieurs couleurs.

Selon les fichiers internes d’iOS 14.6, Apple travaille sur de nouveaux écouteurs sous la marque Beats appelés «Beats Studio Buds». Tout comme les AirPod, ce sont des écouteurs entièrement sans fil qui sont livrés avec un étui de chargement intelligent. Sur la base de ce que nous avons trouvé, les Beats Studio Buds comporteront également une puce Apple pour offrir un couplage instantané et la fonction «Hey, Siri». Par rapport aux Powerbeats Pro actuels, les nouveaux écouteurs de Beats seront beaucoup plus compacts. Les codes révèlent également que les Beats Studio Buds auront une suppression du bruit.

Avec des références et des actifs dans iOS 14.6 et une nouvelle approbation FCC, il semble que Beats Studio Buds sera publié le plus tôt possible. Les informations officielles sur les prix restent floues, mais à titre de comparaison, les Powerbeats Pro coûtent régulièrement 199 $.

Envisagez-vous de commander une paire une fois qu’elle sera officiellement disponible? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: