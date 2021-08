Les Beats Studio Buds d’Apple sont enfin disponibles à l’achat en Australie et en Nouvelle-Zélande

Annoncés (et examinés) sur TechRadar en juin dernier, les Beats Studio Buds très médiatisés d’Apple ont finalement été mis en vente en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après des mois d’inscription comme “à venir cet hiver”, il est désormais possible d’ajouter les nouveaux Beats Studio Buds à votre sac sur le site Web d’Apple, qui semble être le seul endroit proposant les écouteurs sans fil ANC à l’achat pour le moment.

Les Beats Studio Buds ont actuellement une date de livraison prévue entre le 28 et le 31 août, ce qui signifie qu’ils ont juste réussi à sortir avant la toute fin de l’hiver.

Les Australiens peuvent acheter une paire de Beats Studio Buds en noir, blanc ou rouge sur le site d’Apple pour 199,95 $ AU, tandis que les Kiwis obtiennent les mêmes options de couleur pour 229,95 $ NZ.

Beats Studio Buds | 199,95 $ AU / 229,95 $ NZ

Désormais disponibles à l’achat directement auprès d’Apple, les écouteurs Beats Studio offrent 8 heures de temps d’écoute (étendu à 24 heures avec leur étui de chargement inclus) ainsi que des modes de suppression active du bruit et de transparence. Commandez-les dans les options de couleur rouge, noir et blanc en Australie d’ici et en Nouvelle-Zélande d’ici.Voir l’offre

Analyse : les Beats Studio Buds sont-ils faits pour vous ?

Dans notre examen, nous avons déclaré que « les Beats Studio Buds sont de loin les meilleurs écouteurs que Beats ait jamais fabriqués », louant leur confort, leur qualité sonore et leur prise en charge de la suppression active du bruit.

Cependant, les utilisateurs d’Apple doivent noter que contrairement aux AirPods et AirPods Pro, les Beats Studio Buds ne sont pas alimentés par la puce H1 pour une commutation transparente entre les appareils Apple, car ils sont conçus comme une option d’écoute plus indépendante de la plate-forme. C’est pour cette raison que nous avons déclaré que les Beats Studio Buds pourraient être les meilleurs écouteurs Apple pour Android.

Les puristes audio doivent également savoir que, comme la plupart des autres produits audio Beats, les Studio Buds mettent l’accent sur les hauts et les bas pour une expérience d’écoute plus amusante et énergique. Cela signifie que la musique de fête axée sur les basses comme le hip-hop et l’EDM sonne fantastiquement, mais les médiums des chansons plus douces ne seront pas aussi puissants.

