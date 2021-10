Les Beats Studio Buds remis à neuf sont à 40 $ de réduction pour les prochaines heures

110 $ pour un son complet et un ANC décent

Vous pouvez acheter des écouteurs assez flashy de nos jours, mais parfois, tout ce que vous voulez vraiment, c’est quelque chose de fiable. Oubliez le boîtier translucide, la recharge sans fil ou les modes « jeu » : la qualité sonore, le confort et la durée de vie de la batterie sont tout ce qui compte. Si cela vous ressemble, les nouveaux Studio Buds de Beats pourraient être la solution idéale – et ils sont réduits chez Woot à seulement 110 $ jusqu’à la fin de la journée.

Nous avons donné un avis solide aux Studio Buds en juillet, grâce à leur excellente qualité sonore et à leur suppression active du bruit décente. Certaines fonctionnalités manquantes – y compris la recharge sans fil et le contrôle du volume sur les boutons – nous ont empêchés de lui donner une note plus élevée à son prix de 150 $, mais nous avons spécifiquement noté que, en vente, ce serait une excellente option. À 110 $, les Studio Buds sont une offre beaucoup plus attrayante – et en tant que produits remis à neuf inspectés, vous n’aurez pas à faire face à des dommages esthétiques ou fonctionnels. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de l’Apple, ils fonctionnent très bien avec les appareils Android et se chargent via USB-C.

Malheureusement, seule la paire noire est actuellement en stock, vous ne pourrez donc pas choisir la couleur rouge flashy si c’est votre ambiance. Pourtant, c’est un bon prix pour les têtes équipées de l’ANC, que vous fassiez vos achats pour vous-même ou que vous achetiez un cadeau de Noël en avance pour quelqu’un d’autre. Cet accord se termine aujourd’hui, donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien ci-dessous.

Acheter: Woot

