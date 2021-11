Les Beats Studio Buds sonnent encore plus doux avec 50 $ d’économies

Amazon vient de lancer une promotion intéressante pour ceux qui recherchent les meilleures offres de casques Black Friday. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 50 $ sur les Beats Studio Buds récemment sortis, ce qui les ramène à seulement 100 $.

C’est le plus bas que ces vrais écouteurs sans fil aient jamais atteint avec 33% de réduction sur leur prix régulier. L’accord s’applique également aux trois coloris disponibles.

Sortis en juin, les Beats Studio Buds étaient les premiers écouteurs intra-auriculaires de marque Beats qui semblaient vraiment prêts à rivaliser avec les AirPods Pro. Ils offrent une charge USB-C, un choix de couleurs, jusqu’à 8 heures d’autonomie et un prix de départ solide étant donné qu’ils offrent des modes de suppression active du bruit et de transparence.

Les Beats Studio Buds ne sont jamais descendus plus bas que cela auparavant

Beats Studio Buds



Les véritables écouteurs sans fil Beats Studio Buds ont atteint un prix record pour le Black Friday. Ils fonctionnent très bien avec Android ou iOS et sont disponibles en noir, blanc ou rouge.

99,99 $ sur Amazon

Avec un indice IPX4, les Beats Studio Buds sont résistants à la sueur et à l’eau, et vous obtiendrez jusqu’à 24 heures de lecture, y compris la capacité de l’étui de charge. Mieux encore, avec l’USB-C et la fonction Fast Fuel de Beats, une charge de 5 minutes vous procurera une heure de lecture, ce qui est idéal lorsque vous oubliez de charger vos écouteurs et que vous êtes sur le point de partir pour la salle de sport.

Bien qu’ils proviennent de Beats, une filiale d’Apple, les Beats Studio Buds sont conçus pour fonctionner parfaitement quelle que soit la plate-forme. Ceux sur Android peuvent utiliser l’application Beats pour activer le couplage en un seul clic, personnaliser les commandes et obtenir des mises à jour de l’état de l’appareil.

À seulement 100 $, les Beats Studio Buds sont un achat évident si vous voulez un ensemble de véritables écouteurs sans fil avec ANC et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup plus pour les fonctionnalités supplémentaires des AirPods ou des écouteurs premium Sony ou Bose.

