Les Beats Studio Buds sont les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active d’Apple | La technologie

Apple vient de lancer les Beats Studio Buds, des écouteurs à réduction de bruit active à un prix plus qu’attrayant. Nous vous disons les détails.

Plus besoin de lire les rumeurs, Apple vient de présenter les nouveaux Beats Studio Buds. Pour être honnête, cela n’a pas été une présentation à utiliser. Apple les a mis dans son magasin et cela a confirmé qu’ils sont déjà disponibles pour les utilisateurs.

Ces nouveaux écouteurs entièrement sans fil arrivent à concurrencer les propositions de Samsung ou Huawei. La conception s’écarte des propres écouteurs d’Apple comme les AirPods ou les AirPods Pro, mais conserve en même temps l’esthétique classique de Beats.

L’une des principales nouveautés de ces Apple Beats Studio Buds est leur compatibilité totale avec les appareils dotés du système d’exploitation Android.. Mais ce n’est pas tout, car ils ont une suppression active du bruit qui s’ajoute à un design avec des coussinets, ce qui vous permettra de vous isoler complètement de l’extérieur.

Concernant les certifications, les Beats Studio Buds ont une résistance à l’eau IPX4. Cela signifie qu’ils peuvent résister aux éclaboussures, à la transpiration ou les intempéries en faisant du sport, mais ils ne sont pas submersibles. L’autonomie générale est marquée par un boîtier qui donne un total de 24 heures d’utilisation continue, 8 heures dans chaque casque et deux charges dans le boîtier.

Bien entendu, avec la suppression active du bruit ou avec le mode son ambiant, l’autonomie est de 5 heures dans le casque et de 15 heures avec les deux charges dans l’étui.. Le point positif est qu’il a une charge rapide et en insérant le casque dans l’étui, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 heure de lecture.

Le lancement n’a surpris personne, car les fuites étaient constantes. Ce qui a surpris c’est le prix, ils sont à 150 euros et sont disponibles en trois coloris : blanc, noir et rouge. Ce prix place les Apple Beats Studio Buds dans une position assez confortable pour les utilisateurs qui ne veulent pas trop dépenser et qui recherchent une suppression active du bruit.