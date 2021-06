Les Beats Studio Buds voient la première offre à 135 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en avant par la toute première remise en espèces sur les Beats Studio Buds à 135 $. Sans oublier, un notable jusqu’à 43% de réduction Vente Anker Gold Box et ce chargeur magnétique officiel Apple Watch sur 19 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les Beats Studio Buds voient la première offre à 135 $

Verizon Wireless propose actuellement les tout nouveaux Beats Studio Buds en pré-commande pour 135 $. Il sera officiellement lancé le vendredi 25 juin prochain. Normalement à 150 $, l’offre d’aujourd’hui marque la toute première remise en espèces que nous avons suivie sur les dernières nouveautés de Beats et offre une rare opportunité de les obtenir le premier jour sans avoir à payer le prix fort.

Venant d’être annoncés au début de la semaine, les nouveaux Beats Studio Buds arrivent dans trois styles différents avec un véritable design sans fil adapté à tout, du port quotidien aux entraînements et plus encore. Outre la suppression active du bruit associée à un mode de transparence, vous envisagez également la prise en charge de Hey Siri, un boîtier de charge compact avec USB-C qui offre une autonomie de batterie jusqu’à 24 heures et une résistance à l’eau IPX4. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Jusqu’à 43% de réduction sur la vente Anker Gold Box

Woot via Amazon offre jusqu’à 43% de réduction Banques d’alimentation Anker et câbles Lightning. La banque d’alimentation portable Anker USB-C 10000mAh pour 20 $. Régulièrement 35 $, cela représente jusqu’à 43% d’économies, parmi les prix les plus bas que nous ayons suivis sur Amazon, et les meilleurs que nous puissions trouver.

Cette banque d’alimentation compacte est dotée d’un boîtier de 0,6 pouce d’épaisseur pour abriter sa batterie de 10 000 mAh. Il fournit un port USB-C de 20 W qui peut « charger un iPhone de 12 à 50 % en seulement 30 minutes » ainsi qu’un port USB de 12 W pour alimenter un deuxième appareil. Il est livré avec un câble USB-A vers USB-C, un câble USB-C vers USB-C, une pochette de voyage et une garantie de 18 mois.

Procurez-vous un câble de charge magnétique Apple Watch officiel pour 19 $

Amazon propose actuellement le câble de charge magnétique Apple Watch de 1 mètre pour 19 $. Atteignant normalement 29 $, l’offre d’aujourd’hui représente 35% d’économies, bat notre mention précédente de 4 $ et marque un nouveau plus bas historique.

Que vous cherchiez à rafraîchir le chargeur vieillissant de votre Apple Watch existante ou que vous souhaitiez vous procurer une pièce de rechange pour votre transport quotidien ou ailleurs dans votre maison, la baisse de prix d’aujourd’hui offre une rare chance d’économiser sur le chargeur officiel. Il y a la rondelle magnétique familière à une extrémité à côté d’une prise USB à l’autre, avec 1 mètre de cordon entre les deux.

