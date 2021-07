Les beaux moments de l’UEFA EURO 2020 rendus magiques par vivo

Cérémonie de clôture : Le spectacle impressionnant de la finale de l’EURO 2020

Avec la conclusion de la cérémonie de clôture de l’UEFA EURO 2020, présentée par vivo, les fans du monde entier ont vécu près d’un mois de beaux moments autour du beau jeu. Tout au long du tournoi, vivo a aidé à encourager et à permettre aux gens du monde entier de vivre l’instant présent et de se rapprocher de l’action alors qu’ils se connectent et célèbrent avec leurs amis, leur famille et d’autres fans.

En tant que tout premier présentateur de la cérémonie de clôture de l’EURO 2020, vivo a présenté une finale de championnat particulièrement spectaculaire au stade de Wembley, intégrant une technologie de RA de pointe et des performances exceptionnelles pour les millions de spectateurs mondiaux de l’événement. En tant que l’un des premiers événements sportifs à grande échelle après une année de distanciation sociale, l’EURO 2020 a été la Coupe d’Europe la plus technologiquement avancée des six décennies d’histoire du championnat, répondant aux attentes élevées et à la passion des fans du monde entier.

Avant le tournoi, vivo a lancé sa campagne « To Beautiful Moments » et a invité les fans à canaliser leur énergie dans le jeu en partageant leurs applaudissements et leurs acclamations sur les réseaux sociaux. Le contenu généré par les fans a été présenté lors de la cérémonie de clôture de l’EURO 2020. En tant que partenaire officiel du tournoi, vivo a également utilisé sa technologie d’IA exclusive pour réparer des photos mémorables de moments célèbres de l’histoire du tournoi. vivo a présenté les restaurations de ces beaux moments à l’UEFA comme cadeau officiel pour le 60e anniversaire du Championnat d’Europe de football de l’UEFA.

S’exprimant après la cérémonie de clôture, Spark Ni, vice-président senior et directeur marketing de vivo, a déclaré : « Notre marque est ravie d’avoir contribué à rendre les moments autour du beau jeu un peu plus magiques pour nos utilisateurs, abonnés et autres fans. Tout au long du tournoi, cela a été incroyable de se connecter avec des gens du monde entier et nous sommes impatients de canaliser cette passion dans notre partenariat continu avec l’UEFA. »

